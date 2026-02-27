去年1月、熊本県天草市で、緊急走行中の救急車が自損事故を起こし、運転していた隊員の呼気からアルコール分が検出された問題で、天草広域消防本部がこの隊員を減給処分としました。

減給3か月の懲戒処分を受けたのは、天草広域消防本部の26歳の男性消防士です。

この隊員は去年1月、天草市の県道で救急車を運転して緊急走行させた際、ハンドル操作を誤り、道路標識や道路沿いの店舗に衝突させました。

天草広域消防本部によりますと、救急車は現場に向かう途中で、この事故によるけが人はいませんでした。

事故を受けて、警察がアルコール検査をした結果、隊員の呼気から飲酒運転の摘発基準値をわずかに下回る0.14mgのアルコール分を検出しました。

隊員はその後、書類送検されましたが、不起訴処分となっていました。

これで、隊員は刑事罰や行政罰の対象にはならなかったものの、天草広域消防本部は「信用を失墜させる結果となった」として、男性を今日（2月27日）付で減給の懲戒処分としました。

さらに事故当日に飲酒の有無を確認する立場にあった60歳の男性消防司令を戒告の懲戒処分とし、隊員の上司である3人を文書訓告としました。