もう抜かない。この極小SSDはPCと一体化するから
近頃は「出っ張りが薄くノートPCに挿したたまま持ち運べる」という、超極小のSSDが登場しているのをご存じですか？
「もっとコンパクトにならないのかな？」なんて考えたことがある人、注目〜！ IODATA（ アイ・オー・データ ）小型SSD「SSPJ-UTC256 」 は、小ささ・薄さを極めていますよ。
出っ張りわずか8.5mm！ ノートPCに挿したままOKな小型を極めたSSD
「SSPJ-UTC256 」のおすすめどころはじつにシンプル。まずそのコンパクトぶりは、写真をご覧ください。
PCに挿した時の出っ張りはわずか約8.5mmという驚きの薄さ。サイズも小指程度の小ささなんです。
さらに画像もご参照を。従来のポータブルSSDやスティックSSDの場合だと、ケーブルが必要であったり、出っ張りが5〜7cmほどになりますよね。
そうなると持ち運び中にデバイスから抜けたり、バッグの中で他の荷物にまぎれ込んでしまう…といった難点があります。
しかし本アイテムはやはり出っ張りが少ないため、ノートPCに挿したままでも邪魔にならずに持ち運べるわけです。
スマホはケースのまま接続、挿しっぱなしで操作OK
またスマートフォンはケースをしたままでも接続可能で、やはり挿しっぱなしで撮影などの操作ができるるんです。
もちろん力を加えないよう注意はしなければいけませんが、いちいち抜き差しする必要が減ると、ちょっとしたラクができますよ。
USB-Cコネクター搭載で上下気にせず装着可能
USB-Cコネクターが搭載されているので、上下の向きを気にせずPC・スマホに装着可能でな点も、よりラクにしくてれるポイント。
他にも目に見える高ポイントとして、高級感のあるメタリックボディをしていることや、LEDランプ付きでアクセス中は緑色に点灯することが挙げられます。
端子外の出っ張りが非常に少なく、PCに差し込んだままでOKな超小型ポータブルSSD「SSPJ-UTC256 」、ぜひ活用してみてください！
