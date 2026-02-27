Image:iodata.jp

近頃は「出っ張りが薄くノートPCに挿したたまま持ち運べる」という、超極小のSSDが登場しているのをご存じですか？

「もっとコンパクトにならないのかな？」なんて考えたことがある人、注目〜！ IODATA（ アイ・オー・データ ）小型SSD「SSPJ-UTC256 」 は、小ささ・薄さを極めていますよ。

出っ張りわずか8.5mm！ ノートPCに挿したままOKな小型を極めたSSD

Image:Amazon.co.jp

「SSPJ-UTC256 」のおすすめどころはじつにシンプル。まずそのコンパクトぶりは、写真をご覧ください。

PCに挿した時の出っ張りはわずか約8.5mmという驚きの薄さ。サイズも小指程度の小ささなんです。

Image:iodata.jp

さらに画像もご参照を。従来のポータブルSSDやスティックSSDの場合だと、ケーブルが必要であったり、出っ張りが5〜7cmほどになりますよね。

そうなると持ち運び中にデバイスから抜けたり、バッグの中で他の荷物にまぎれ込んでしまう…といった難点があります。

しかし本アイテムはやはり出っ張りが少ないため、ノートPCに挿したままでも邪魔にならずに持ち運べるわけです。

スマホはケースのまま接続、挿しっぱなしで操作OK

Image:Amazon.co.jp

またスマートフォンはケースをしたままでも接続可能で、やはり挿しっぱなしで撮影などの操作ができるるんです。

もちろん力を加えないよう注意はしなければいけませんが、いちいち抜き差しする必要が減ると、ちょっとしたラクができますよ。

USB-Cコネクター搭載で上下気にせず装着可能

Image:Amazon.co.jp

USB-Cコネクターが搭載されているので、上下の向きを気にせずPC・スマホに装着可能でな点も、よりラクにしくてれるポイント。

他にも目に見える高ポイントとして、高級感のあるメタリックボディをしていることや、LEDランプ付きでアクセス中は緑色に点灯することが挙げられます。

端子外の出っ張りが非常に少なく、PCに差し込んだままでOKな超小型ポータブルSSD「SSPJ-UTC256 」、ぜひ活用してみてください！

IODATA 外付け SSD 超小型 512GB SlimSSD コンパクト 極小 ポータブル USB Type-C 編集 撮影 vlog スマホ 容量 Time Machine【iPhone/iPad/Android/Windows/Mac/Chrome】日本メーカー SSPJ-UTC512/E 12,792円 Amazonで見る PR PR 14,080円 楽天で購入する PR PR

