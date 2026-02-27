「何も分からずに突っ走った」忘れたくない吉田正尚の“英断”　栗山前監督が「これからの野球人にメッセージを送ってくれた」と脱帽した影響力【WBC】

前回大会のヒーローとなった吉田(C)Getty Images

いよいよ開幕に向けた機運が高まりつつある。今年で6度目の開催となるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）だ。

2月26日に行われたバンテリンドームで行われた日本代表の練習には、大谷翔平（ドジャース）、鈴木誠也（カブス）、吉田正尚（レッドソックス）が合流。翌27日に開催される中日との強化試合に向けて調整を行った。

ここから3月6日に東京ドームで行われる台湾との開幕戦に向けては、個々人での調整力が真価を問われてくる。それは現在アメリカで調整中の山本由伸（ドジャース）、村上宗隆（ホワイトソックス）、岡本和真（ブルージェイズ）も同様で、チームケミストリーを高める意味でも全員がどこまで状態を上げられるかはキーポイントの一つとなる。

そういう意味でも貴重な存在となり得るのが、吉田の経験値だ。

前回大会は激動のシーズンを前にした中での電撃参戦だった。2023年の吉田はレッドソックスとの5年総額9000万ドル（約110億円）の契約を締結したばかり。いわば「ルーキー」としてメジャーリーグの“戦い方”に馴染むための重要な春を迎えていた。

それでも「僕の夢」と出場を志願したWBCでの吉田は、打率.409、2本塁打、13打点、OPS1.258と打ち出の小槌のように打ちまくり、打線をけん引。まさしくMVP級の働きで日本の3大会ぶりの“世界制覇”に貢献した。

しかし、一度ピーク状態までコンディションを高めてしまった大会後は、心身ともに苦心を余儀なくされた。吉田は26日の記者会見の場で、当時を正直に振り返っている。

「何も分からずに突っ走ったなって感じがあるんですけど、正直結構キツかったなって。移動を含めて駆け抜けたなって印象がある」