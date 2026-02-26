「不適切かつ、挑発的な行動」敵を投げ飛ばす、首を掴むなどの乱闘騒ぎ！ チェルシーとウェストハムにFAが罰金処分
イングランドサッカー協会（FA）は現地２月25日、プレミアリーグ第24節で乱闘騒ぎを起こしたチェルシーとウェストハムの処分を発表した。英公共放送『BBC』が詳細を報じている。
３−２でチェルシーが逆転勝利した一戦で、終了間際にひと悶着があった。
タッチライン際で突破を図るウェストハムのアダマ・トラオレを、チェルシーのマルク・ククレジャが身体を投げ出して止めた。トラオレはフラストレーションが溜まっていたのか、起き上がったククレジャを荒っぽく投げ飛ばしてしまう。
すると、チームメイトのジョアン・ペドロが激昂し、トラオレに詰め寄ると、瞬く間に両チームの選手が入り乱れる大乱闘に発展。騒動の最中にウェストハムのジャン＝クレール・トディボがJ・ペドロの喉元を掴み、VARが介入した末、レッドカードで退場になるなど大騒ぎになっていた。
FAは声明で「チェルシーは90＋５分頃、選手たちが不適切かつ、挑発的な行動の抑制を徹底できなかったと申し立てられた。また、ウェストハムも、選手たちが当該の場面で不適切または、挑発的かつ、暴力的な行動の抑制を指導できていなかったと訴追された」と説明し、両クラブが告発内容を認めたと明かした。
チェルシーは32万5000ポンド（約5800万円）、ウェストハムは30万ポンド（約5300万円）の罰金を科されたようで、処分決定にあたり、独立規制委員会は両クラブが過去にFA規則E20.1（不適切、攻撃的、暴力的、脅迫的、虐待的、わいせつ、侮辱的、挑発的な行為を禁じる）に違反した前歴を考慮したという。
相応の罰が下された形だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】どけよ、ククレジャ！ ふざけんな、トラオレ！ 両軍入り乱れる大乱闘！
