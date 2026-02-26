疲れてしまった日は、優しい味わいのおかずが体にしみますよね。できるだけ手間をかけずに、家族みんながほっとできる一品がつくれたら理想的。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に「鶏と白菜のうま煮」レシピを教えてもらいました。シンプルな材料で、疲れた日にも無理なくつくれるひと皿です。

煮るだけ簡単！とろ甘白菜のあったかおかず

今回は、塩こうじで下味をつけた鶏肉と冬の白菜をじっくり煮る「鶏と白菜の優しいうま煮」を紹介します。

【写真】材料はこちら！

とろとろに煮えた白菜の甘味と、鶏肉のうま味が重なり合う、子どもも食べやすいほっとする味わいが特徴です。

寒い時季や、無理なく体を整えたい日に寄り添う家庭料理。ぜひつくってみてください！

●鶏と白菜の優しいうま煮

【材料（2人分）】

鶏モモ肉 1枚（約300g）

白菜 1／8個（約400g）

ニンジン 1／3本

春雨（乾燥） 30g

塩こうじ 大さじ2

だし汁 400mL

A［しょうゆ大さじ1 みりん小さじ2］

ゴマ油 小さじ1



【つくり方】

（1） 鶏モモ肉はひと口大に切って袋に入れる。塩こうじを加えてもみ込み、30分ほどおく。

（2） 白菜は芯と葉に分け、芯はそぎ切り、葉はざく切りにする。ニンジンは細めの短冊切りにする。

（3） 鍋にだし汁を入れて火にかけ、煮立ったら（1）の鶏肉、白菜の芯、ニンジンを加える。ひと煮立ちしたらフタをし、弱めの中火で野菜がやわらかくなるまで煮る。

（4） 火がとおったら白菜の葉と春雨を加え、弱めの中火で5〜7分ほど煮る。

（5） Aを加えて味をととのえ、仕上げにゴマ油を回し入れる。

完成！

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう