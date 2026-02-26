高市首相の“3万円カタログギフト配布”「法的違反ないがモラル問われる」と専門家指摘　野党は「脱法的」「古い自民党体質」などと批判

高市首相が自民党の衆議院議員全員に約3万円分のカタログギフトを配ったことについて、野党が批判を強めている。

中道改革連合の小川代表は「ギフトを党内にばらまくこと自体の倫理観、金銭感覚、古い自民党の体質。こうしたものを看過するわけにはいかない」、「不問に付さない」と述べ、厳しくただす姿勢を示した。

国民民主党の古川国対委員長は「政治不信を生む」として、「選挙に勝って慢心があるのではないか」と指摘。

また立憲民主党の斉藤国対委員長も、脱法的行為だと批判している。

政治資金から1人約3万円で合計315人分を寄付

青井実キャスター：

高市首相が当選議員に配ったカタログギフトについて、野党から批判の声が出ていますが、法的に見るとどうなのか、そして問題があるのかないのか。フジテレビ政治部の高田圭太部長と見ていきます。

宮司愛海キャスター：

高市首相は24日に自身のXで、衆議院選挙で当選した自民党議員全員にカタログギフトを配布した理由について、「政治活動に役立つものを各議員のご判断で選んでいただこうと思い、カタログギフトを差し上げることとしました」、「数回に分けて夕食会を開催してほしいとの要望もありましたが、それも困難でしたのでささやかな品にいたしました」と説明をしています。

そして、25日の国会でも配布を認め、自身が支部長を務める政党支部の奈良県第2選挙区支部の政治資金から1人約3万円で合計315人分を寄付したとあらためて説明しました。

高市首相自身を除く自民党の衆院議員の数は現在315人で、総額約945万円になります。

青井キャスター：

政党支部というのが出てきましたが。

フジテレビ政治部・高田圭太部長：

名前は政党ということですが、事実上、政治家個人の政治資金のお財布として使われていることがほとんどで、自分の政治団体では企業団体献金は受けるのは禁止されていますが、政党は受けられているので、企業団体献金の収入、そしてその支出を管理することに使われているケースが多いです。

宮司キャスター：

奈良県第2選挙区支部の2024年の収支報告書ですが、収入が約2億2500万円で、一番多いのが企業団体からの献金約7800万円です。今回、高市首相は税金が原資になっている政党交付金を一切使用していないと言っていますが、寄付から全額支払ったことになるんですか？

フジテレビ政治部・高田圭太部長：

お金に色がついていないので厳密には言えませんが、ここにある通り、主な収入は企業団体献金や個人献金で、そのお金で議員の皆さんにプレゼントを買って渡したという形です。

青井キャスター：

思い出すのは2025年ですよね。石破前首相が自民党の新人議員にポケットマネー10万円の商品券を渡したと国会で追及されました。石破首相はその時、政治に疑念を生じさせたと陳謝する事態になりました。今回、高市首相は指摘されそうですが、なぜこういうことになったのでしょうか。

フジテレビ政治部・高田圭太部長：

関係者によると、高市首相としては、これまでもお祝いとして役職に応じて部下と言えるような人には贈り物をしていた。今回は自民党総裁なので、選挙のねぎらいとしては部下全員に贈ったということです。ただ党内でも、やはり石破首相の件があったのに、今回このタイミングでする必要があったのかという声は出ています。

法的違反は見られないが国民感覚と乖離か

宮司キャスター：

法的に見るとどうなのか。政治資金規正法では、何人も公職の候補者の政治活動に関して、現金や有価証券による寄付をしてはいけないと定められています。カタログギフトはどうなのか？

高市首相は、25日の国会で政党支部から議員個人への寄付として法令上問題ないと認識していると答えましたが、現代政治にくわしい法政大学大学院の白鳥浩教授によると、直接的な有価証券とは言いがたいとして、現状は法的に違反しているところは見られないということです。

ただ一方で、やはり白鳥教授は国民が物価高にまだ苦しんでいる中で、「政治とカネ」の問題が終わったかのような振る舞い、モラルが問われるのではないかという指摘をされています。

青井キャスター：

永田町のモラルと社会のモラルの隔たりを国民がどうとらえるかですよね。

スペシャルキャスター パトリック・ハーランさん（パックン）：

国民との金銭感覚の乖離（かいり）が目立っているのは間違いないと思いますが、法律上もモラル上もそこまで問題ないかなと思います。ただそれでも、政治家として大きなミスになるかもしれませんね。「政治とカネ」問題、騒動自体が静まりかえって、みんな忘れかけてるところ。衆院選でもそんなに論点にならなかったところで、こういう問題が出てくるとみんな思い出してしまうし、印象が悪い。また企業献金どうのこうのというきっかけになります。追い風を逆風に変えるほどのミスかわからないですが、痛いのは間違いないと思います。

青井キャスター：

石破首相の時も厳しいことをコメントした自民党の議員がいましたが、今回はどうなんでしょうか？

フジテレビ政治部・高田圭太部長：

今回は自民党議員でも法律にのっとって行われたものだと。石破首相の時はポケットマネーで商品券、それに対して今回は政党支部からのカタログギフトで、性質が違うという声が出ていますが、みんなこれ、どうするのかと。頭が痛いという声が秘書からは出ています。

（「イット！」2月25日放送より）