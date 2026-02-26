「それ言うなよ、あんまり」。かつて「嫁からのプレゼントは俺の金」発言で大炎上した人気ＭＣが、その話題を掘り返そうとする相方を注意し、発言の真意を釈明。しかし一連の話を聞いた先輩芸人は「それはクソみたいな嫁やな」とぶった切り……！ 慌てた人気芸人が「そこまでは言わないで」と先輩芸人をたしなめた理由とは！？

「嫁からのプレゼントは俺の金」発言で大炎上した人気ＭＣとは、かまいたち山内のこと。「誕生日のサプライズプレゼントはアリか？ナシか？」について出演者たちが議論する中、山内が「僕はサプライズプレゼントはやめて派」と語ると、相方の濱家は「奧さんに関しては『俺が稼いだ金やから、（プレゼントを貰っても）俺の金で買ってるだけやん』てなるしな」と、かつて山内の発言が大炎上した事件を蒸し返した。

この山内の「嫁からのプレゼントは俺の金」発言は、この日の余談調査VTRに登場した街の女性たちも話題にしていたため、ブラマヨ吉田は「どこの番組で喋ったらあんなに有名なエピソードになんの？」と興味津々。山内は自分が嫁からの誕生日プレゼントはいらないと言ったのは、嫁は今働いてないためプレゼントを貰っても自分のお金から貰ってることになるため、「それやったら自分で買うからいらない」、プレゼントをくれるなら「料理とかでいい」と言い、「家庭内ではそれで納得している話」だと説明した。

しかし、ネットやSNSでは「山内の金で嫁がプレゼント」みたいな感じで切り取られ大炎上。Yahoo!ニュースでは「コロナの薬開発」のニュースを抑え、トップに踊り出たこともあったのだとか。山内は「それを濱家が定期的に掘り返し、くすぶって鎮火しそうなところをもう1回燃え上がらそうとするから、（この話題が世間に）だいぶ浸透している」と話した。

それを聞いた吉田は、山内の妻が自分の小遣いではなく、家族のクレジットカードを使ってプレゼントを買ったことを確認すると、「それはクソみたいな嫁やな」と一刀両断。一同が爆笑する中、山内は「そこまでは言わないで。別にクソみたいな嫁じゃないんですよ」と注意。濱家は「なんで火に飛び込んで行くんですか？」とツッコみ、山内も「変な人が油もって…意味がわからない」と困惑する事態となった。

山内が「俺的には『嬉しいけど、（お金は）自分のほうに使い』って（言った）。（スニーカーは）自分で買うから」という意味だったと説明すると、ゆうちゃみは「そういうことやったんや」と納得した様子。濱家が「今の（発言は）切っといてください。鎮火してまうんで」と話すと、山内は「鎮火してええねん！何で燃え上がらしてんねん」と相方への怒りが収まらなかった。

なお、この山内のエピソードは、２月25日に放送されたバラエティ番組「これ余談なんですけど・・・」で明かされた。