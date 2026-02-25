TVアニメ『ただいま、おじゃまされます！』、EDテーマが『ユイカ』の「さんかくゲーム」に決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

コミックシーモアで連載中の大人気オリジナルコミック『ただいま、おじゃまされます！』 が、日本テレビ AnichU枠、読売テレビ 火アニ枠にて4月7日（火）より毎週火曜深夜25時29分から放送、さらにＢＳ日テレにて4月8日（水）より毎週水曜深夜24時から放送開始。

この度、EDテーマが10代から圧倒的な共感を集める女性シンガーソングライター『ユイカ』の「さんかくゲーム」に決定した。

日本のみならずアジア各国でも大ヒットした「好きだから。」をはじめ、ラブソングでティーンからの絶大な人気を誇る『ユイカ』と、ドキドキときめく、ちょっと変わったルームシェアから始まるキュンキュン三角関係ラブコメである今作の夢のタイアップが実現！

さらに3月14日（土）にユナイテッド・シネマ アクアシティお台場で開催される先行上映会に『ユイカ』の登壇も決定。先行上映会のチケットは一般発売中。

先行上映会 一般販売URL

https://w.pia.jp/t/tadaoja-anime26sj/

＜『ユイカ』コメント＞

読み始めたら手が止まらない、何度もきゅんきゅんしては枕を叩いていました…！

そんな素敵な作品がアニメ化されるということで、私ができる最大限の三角関係を

EDテーマ「さんかくゲーム」に詰め込みました！

放送が今からとっても楽しみです、ぜひアニメと合わせて「さんかくゲーム」も聴いてくださるとうれしいです！

●作品情報

TVアニメ『ただいま、おじゃまされます！』

日本テレビ AnichU枠、読売テレビ 火アニ枠にて4月7日（火）より毎週火曜深夜25時29分から放送

ＢＳ日テレにて4月8日（水）より毎週水曜深夜24時から放送

【キャスト】

仲間凛子：花澤香菜

佐槻鏡斗：石川界人

右沙田春真：石谷春貴

【スタッフ】

原作：和戸村「ただいま、おじゃまされます！」（シーモアコミックス）

監督/シリーズ構成：いまざきいつき

脚本：いまざきいつき、たかだ誠

キャラクターデザイン/総作画監督：菊地しゅんすけ

色彩設計：近藤直登

美術監督：AUSAN

撮影監督/編集：堀川和人

音響監督：たかとりこうへい

音響効果：櫻井陽子

音楽：長谷川智樹

アニメーション制作：タツノコプロ

アニメーション制作協力：ゴンゾ / アニメーションスタジオ・セブン

オープニングテーマ：超特急「C’est la vie」

エンディングテーマ：『ユイカ』 「さんかくゲーム」

＜『ユイカ』プロフィール＞

2021年にTikTokに投稿した「好きだから。」がティーンから絶大な共感を生み、10代2万人が選んだ“恋したくなるラブソング“1位にも選ばれるほど人気が急上昇。人気は日本にとどまらず、アジア各国のSpotifyバイラルチャートインを果たしヒット。青春の光景をリアルタイムで伝えるアーティストとして熱い注目を集めている。

2026年4月からは「Yuika 2nd Asia Tour」、6月には企画ライブ第2弾の『ユイカ』presents「時計草」#2を開催。

そして9月21日には自身最大規模となる東京国際フォーラムホールAでのワンマンライブの開催が決定している。

(c)和戸村／シーモアコミックス・アニメ『ただいま、おじゃまされます！』製作委員会

関連リンク

TVアニメ『ただいま、おじゃまされます！』公式サイト

http://www.tadaoja-anime.com