¡Ú¼óÅÔ·÷¡Û¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹1°Ì¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¡Ö³ëÀ¾¡×¡¢Çã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹1°Ì¤Ï?
ÉÔÆ°»º¡¦½»Âð¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLIFULL HOME'S¡×¤Ï2026Ç¯2·î19Æü¡¢¡Ö2026Ç¯ LIFULL HOME'S ¤ß¤ó¤Ê¤¬Ãµ¤·¤¿¡ª½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥° ¼óÅÔ·÷ÈÇ¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº´ü´Ö¤Ï2025Ç¯1·î1Æü¡Á12·î31Æü¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¤ÏLIFULL HOME'S¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÄÂÂßÊª·ï¤ª¤è¤Ó¹ØÆþÊª·ï¡¢Ä´ººÊýË¡¤ÏÊª·ï¤Ø¤ÎÌä¹ç¤»¿ô¤ò±ØÊÌ¤Ë½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¡£ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤ÏÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡£
¡Ö2026Ç¯ LIFULL HOME'S ¤ß¤ó¤Ê¤¬Ãµ¤·¤¿¡ª½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥° ¼óÅÔ·÷ÈÇ¡×
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÂºÝ¤ÎÌä¹ç¤»¿ô¤ò¤â¤È¤Ë½¸·×¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ËÜµ¤¤ÇÃµ¤·¤¿³¹¤¬Ê¬¤«¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹
¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°
¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì¤ÏÅìµþ¥á¥È¥íÅìÀ¾Àþ¡Ö³ëÀ¾¡×¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Î¼ó°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÂç¼êÄ®¡×¤ØÌó20Ê¬¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ê¤¬¤é¡¢²÷Â®¤¬Ää¼Ö¤·¤Ê¤¤¤¿¤áÅÔ¿´±Ø¤è¤êÄÂÎÁÁê¾ì¤¬¤ä¤ä°Â²Á¤Ç¡¢ÅÔ¿´¥¢¥¯¥»¥¹¤ÈÄÂÎÁ¥³¥¹¥Ñ¡¢ÄÂÂßÊª·ï¤ÎËÉÙ¤µ¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£2°Ì¤Ï¡ÖÈ¬²¦»Ò¡×¡¢3°Ì¤Ï¡ÖÂçµÜ¡×¡¢4°Ì¤Ï¡ÖËÜ¸üÌÚ¡×¡£¤³¤ì¤é3±Ø¤Ï¸òÄÌÍøÊØÀ¤È±ØÀª·÷¤Î¹¤µ¤«¤éTOP10¾ïÏ¢¤Î¹Ù³°¸æ»°²È¤È¤·¤Æº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£5°Ì¡Ö»°Âë¡×¡¢6°Ì¡ÖÀîºê¡×¤â¾å°Ì¾ïÏ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
7°Ì¡Ö¹â±ß»û¡×¡¢8°Ì¡Ö²®·¦¡×¡¢9°Ì¡ÖËÌÀé½»¡×¡¢10°Ì¡Ö»°¸®Ãã²°¡×¤È¡¢³ØÀ¸¤ä¼ãÇ¯Ã±¿ÈÁØ¤«¤é¿Íµ¤¤Î±Ø¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£TOP10¤Î¤¦¤Á7±Ø¡¢TOP100¤Î¤¦¤Á68±Ø¤¬ÅìµþÅÔÆâ¤Î±Ø¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÔ¿´²óµ¢¤Î·¹¸þ¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖÇð¡×¡Ö±º°Â¡×¡ÖÀéÍÕ¡×¡ÖÏÏ¡×¡ÖÀ¾Àî¸ý¡×¡ÖÉðÂ¢¾®¿ù¡×¤Ê¤É¼þÊÕ3¸©¤Î±Ø¤â¾å°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¸òÄÌÍøÊØÀ¤ÈÄÂÎÁ¿å½à¤Î¤É¤Á¤é¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤«¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°Õ¸þ¤¬Æó¶Ë²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡û¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹ µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°
¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹ µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°
µÞ¾å¾º1°Ì¤Ï¡ÖÊýÆîÄ®¡×¤Ç66¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·80°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2°Ì¤Ï¡ÖÉÔÆ°Á°¡×58¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡¢3°Ì¤Ï¡Ö¿·ÃæÌî¡×50¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÊýÆîÄ®¡×¡Ö¿·ÃæÌî¡×¤ÏÅìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ±èÀþ¤Ç¡¢¡Ö¿·½É¡×¡ÖÅìµþ¡×¡ÖÂç¼êÄ®¡×¤Ê¤É¤Ø¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¡£ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÄÂÎÁÁê¾ì(40Ö´¹»»)¤Ï14Ëü±ßÁ°¸å¤Ç¡¢JR»³¼êÀþÆâÂ¦¥¨¥ê¥¢¤Î20Ëü±ßÁ°¸å¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÁêÂÐÅª¤Ë°Â²Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤«¤é¤Î¤º¤é¤·±Ø¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡ÖÂçÀô³Ø±à¡×¡Ö¸µ½»µÈ¡×¡ÖÍ´Å·»û¡×¡ÖÍÑ²ì¡×¡Ö¿·¹â±ß»û¡×¡ÖÉðÂ¢¾®»³¡×¤Ê¤É¤â¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÍøÊØÀ¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤éÄÂÎÁ¤òÍÞ¤¨¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûÇã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹
Çã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°
Çã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤Î²¹ÀôÃÏ¡ÖÅò²Ï¸¶¡×¤¬½é¤Î¼ó°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°²ó6°Ì¤«¤éÂç¤¤¯½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£¡ÖÅìµþ¡×¤«¤éÌó99.1km¡¢½êÍ×Ìó90Ê¬¤ÎÎ©ÃÏ¤Ç¡¢½»Âð²Á³Ê¹âÆ¤òÇØ·Ê¤Ë¹Ù³°»Ö¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£2°Ì¤Ï¡ÖÈ¬²¦»Ò¡×¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Î2°Ì¡¢3°Ì¤Ï¡ÖÈ¬³¹¡×¡£TOP3¤¬¤¹¤Ù¤Æ¹Ù³°±Ø¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°³«»Ï°ÊÍè½é¡£Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³ÊÁê¾ì60Ö´¹»»¤Ï¡ÖÈ¬²¦»Ò¡×¤¬3,192Ëü±ß¡¢¡ÖÈ¬³¹¡×¤¬610Ëü±ß¤Ç¡¢²Á³ÊÌÌ¤Ç¤Î¼êº¢¤µ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÉÔÆ°Á°¡×¡ÖÅÄÄ®¡×¡ÖÉÊÀî¡×¡Ö¸å³Ú±à¡×¤Ê¤ÉÅÔ¿´±Ø¤â¾å°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢Åê»ñ¤ä»ñ»ºÊÝÁ´¥Ë¡¼¥º¤Ê¤É¼Â¼û°Ê³°¤Î¼ûÍ×¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡ûÇã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹ µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°
Çã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹ µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°
µÞ¾å¾º1°Ì¤Ï¡ÖÂçºê¡×¤Ç642¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·37°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1.6ha¤ÎÂçµ¬ÌÏºÆ³«È¯¡ÖÂçºê¥ê¥Ð¡¼¥¦¥©¡¼¥¯¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×Ãå¹©°Ê¹ß¡¢Ìä¹ç¤»¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡£2°Ì¤Ï¡ÖÂç°æÄ®¡×474¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡¢3°Ì¤Ï¡ÖÅì¸ÍÄÍ¡×228¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤¤¤º¤ì¤âÂçµ¬ÌÏºÆ³«È¯¤äÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·×²è¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Î¥¨¥ê¥¢¡£
¡ÖÇò¶â¹âÎØ¡×¡ÖÂçÄÍ¡×¡Öºù¿·Ä®¡×¡ÖÀÐ¿À°æ¸ø±à¡×¡ÖÂå¡¹ÌÚ¾å¸¶¡×¤Ê¤É¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤àºÆ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÍÌµ¤¬½ç°Ì¾å¾º¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤Ï100°Ì¤Þ¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
