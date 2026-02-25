ÃÏµå¤Ç¤Ï¿ôÉ´±ß¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¤Ë·î¤Ë±¿¤Ö¤È²¯Ã±°Ì¤Î±¿Á÷ÎÁ¤¬¡ÄŽ¢·î»º·î¾ÃŽ£¤¬¼Â¸½´Ö¶á¤È¤Ê¤Ã¤¿¿È¶á¤Ê²ÌÊª
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÎÓ¸øÂå¡Ø±§Ãè¤Ë¥Ò¥È¤Ï½»¤á¤ë¤Î¤«¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ¥×¥ê¥Þ¡¼¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£·î¤Ç°é¤Æ¤Æ¿©¤Ù¤ë¡Ö·î»º·î¾Ã¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
JR¾¾¸Í±Ø¤«¤éÊâ¤¤¤ÆÌó15Ê¬¡£ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¤Ë¤¢¤ëÀéÍÕÂç³Ø±à·Ý³ØÉô¤Ë¤Ï¡¢ÍÎÉ÷Äí±à¤ä¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤¬¹¤¬¤ë¡£¤³¤Î¤Î¤É¤«¤Ê¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î°ì³Ñ¤Ë¡¢·îÌÌÇÀ¾ì¤òÌÏµ¼¤·¤¿¿¢Êª¹©¾ì¤¬¤¢¤ë¤È¤À¤ì¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÊÄº¿·¿¿¢ÊªÀ¸»º¸¦µæ»ÜÀß¡×¡£25Ç¯Á°¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿»ÜÀß¤Ç¡¢¤½¤Î¸åÍÍ¡¹¤Êµ¡Ç½¤¬·Ñ¤®Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ÆÆâ¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·îÌÌÇÀ¾ì¤Î¸¦µæ¤òÆüËÜ¤ÇÄ¹¤¯¼çÆ³¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡¢ÀéÍÕÂç³Ø±§Ãè±à·Ý¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¸åÆ£±Ñ»Ê(¤´¤È¤¦¤¨¤¤¤¸)¶µ¼ø¡£¸åÆ£¶µ¼ø¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤è¤¤¤èÃæ¤Ø¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê·îÌÌºîÊª¤È²ñ¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦!?¡×¤È¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡£
¹©¾ì¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ºÉÔ¿¥ÉÛ¤ÎÇò°á¤òÃå¤Æ¡¢¼ê¤ò¾ÃÆÇ¤¹¤ë¡£¼¡¤ËÌó20ÉÃ´Ö¡¢¥¨¥¢¥·¥ã¥ï¡¼¤ò¤¢¤Ó¤ë¡£¤³¤ÎÊÄº¿»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤ÎÈª¤ä¿åÅÄ¤Ê¤É¤«¤é¿¢Êª³Ø¤äÇÀ¶È´Ø·¸¤Î¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¿¢Êª¤´¤È¤ËÉÂÃî³²¤òµ¯¤³¤¹¿§¡¹¤ÊÃî¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÆâÉô¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£
¥¨¥¢¥·¥ã¥ï¡¼¤òÄÌ¤ë¤È¡¢5¤Ä¤ÎºÏÇÝ¥¨¥ê¥¢¤ËÌÌ¤·¤¿¾®Éô²°¤Ë½Ð¤¿¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬ºîÊª¤ä¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤´¤È¤Ë²¹ÅÙ¤ä¼¾ÅÙ¤Ê¤É¤Î´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤¿¿¢Êª¹©¾ì¤Ç¡¢¥É¥¢¤¬¤¤Ã¤Á¤êÊÄ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤¤¤è¤¤¤è¡Ö·îÌÌºîÊª¡×¤ÈÂÐÌÌ
¡Ö¤Ç¤Ï·îÌÌ¤òÁÛÄê¤·¤¿ºÏÇÝ¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¸åÆ£¶µ¼ø¤¬¡Ö´°Á´¿Í¹©¸÷·¿¿¢Êª¹©¾ì¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢Å·°æ¤Þ¤ÇÆÏ¤¯Âç¤¤Ê¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¶ä¿§¤ÎÈâ¤¬¡¢ºÙ¤¤ÄÌÏ©¤ÎÎ¾Â¦¤Ë¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¼èºà¤Ë»Ç¤Ã¤¿Æü¤Ï½é²Æ¤Ç³°¤òÊâ¤¯¤È´À¤¬¤Ë¤¸¤à¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆâÉô¤Ï¤Ò¤ó¤ä¤ê¤ÈÎÃ¤·¤¤¡£
¥É¥¢¤Î°ì¤Ä¤ò¸åÆ£¶µ¼ø¤¬³«¤±¤¿¤È¤¿¤ó¡¢´Å¤¤¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï?¤Ã¤È¹¤¬¤ë¡£ÆâÉô¤Ë¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ë½Ï¤·¤¿¥¤¥Á¥´¤¬¡¢3ÃÊ¼°¤ÎºÏÇÝ¥¨¥ê¥¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤¿¤ï¤ï¤Ë¼Â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª
¡Ö¤ï¤¡¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ª¡×
¼èºà¥Á¡¼¥à3¿Í¤Ï»×¤ï¤ºÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£¥¤¥Á¥´¤ÏÎäÎÃ¤Êµ¤¸õ¤ò¹¥¤à¤¿¤á¡¢¤³¤ÎºÏÇÝ¥¨¥ê¥¢¤Ï4·î¤°¤é¤¤¤Îµ¤¸õ¾ò·ï¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤³¤Ç¥¤¥Á¥´¤¬¤É¤¦°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«ÀâÌÀ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¾¯¤·¤À¤±ÇØ·Ê¤ò¡£
±§Ãè¤Ç¤¢¤ìÃÏ¾å¤Ç¤¢¤ì¡¢¿Í¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¼þ¤ê¤ËÅÄ¤ó¤Ü¤âÈª¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤â¤Ê¤¤±§Ãè¶õ´Ö¤Ç¡¢¿©¤ò¤É¤¦¤Þ¤«¤Ê¤¦¤«¤Ï±§ÃèÁ¥¤Î³«È¯¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢ISS¡Ê¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ç¤Ï300¼ïÎà¤Û¤É¤Î±§Ãè¿©¤«¤é¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¤ä¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¢±§ÃèÆüËÜ¿©¤Ë¤Ï¥«¥ì¡¼¤ä¥é¡¼¥á¥ó¡¢¹â¹»À¸¤¬³«È¯¤·¤¿»ª(¤µ¤Ð)¤Î´ÌµÍ¤á¤â¤¢¤ê¡¢±§Ãè¿©¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¤À¤¬¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤ä¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¤Ê¤É¤ÎÊÝÂ¸¿©¤Ç¡¢¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ï¿ô¥«·î¤Ë°ìÅÙ¡¢ÃÏ¾å¤«¤é²ßÊªÁ¥¤¬±¿¤Ö¤À¤±¡£¤½¤Î»þ¤¬±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ï²¿¤è¤ê¤Î³Ú¤·¤ß¤À¤ÈÊ¹¤¯¡£
¢£¡Ö·î»º·î¾Ã¡×¤¬É¬Í×¤ÊÍýÍ³
·î¤ÇÊë¤é¤¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£ÃÏµå¤«¤é·î¤Þ¤Ç¤ÏÊÒÆ»3Æü°Ê¾å¤«¤«¤ë¡£¤µ¤é¤ËÍ¢Á÷Èñ¤Ï1kg¤¢¤¿¤ê1²¯¡Á2²¯±ß¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£5kg¤ÎÊÆÂÞ°ì¤Ä¤Ç10²¯±ß¡ª¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿©ºà¤òÃÏµå¤«¤é·î¤Ë±¿¤Ö¤Î¤Ï¡¢Èó¸½¼ÂÅª¤À¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢·î¤ÇºîÊª¤ò°é¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤Ç·î¤Ç°é¤Æ¡¢·î¤Ç¿©¤Ù¤ë¡Ö·î»º·î¾Ã¡×¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡ª¡¡¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸¦µæ¤ÎºÇÁ°Àþ¤¬¡¢¤³¤³¿¢Êª¹©¾ì¤Ç¿Ê¹ÔÃæ¤Ê¤Î¤À¡£¤³¤ì¤ÏÀ¯ÉÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Î1¤Ä¡ÊÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î¡Ö·îÌÌÅù¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¹´üÂÚºß¤ò»Ù¤¨¤ë¹âÅÙ»ñ¸»½Û´Ä·¿¿©ÎÁ¶¡µë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡×¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Êµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¼èºà¤¬µö¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢·î¤Ç¿å¤äÇÑ´þÊª¤Ê¤É¤Î»ñ¸»¤ò½Û´Ä¤·¤Ê¤¬¤éºîÊª¤ò°é¤Æ¤ë·îÌÌÇÀ¾ì¤Î¼Â¸½¡£Ìó30¤Î´ë¶È¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤Ê¤É¤¬µ»½Ñ¤ÈÃÎ·Ã¤ò·ë½¸¤·¡¢À¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¸¦µæ³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·îÌÌÇÀ¾ì¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¸¡Æ¤¤ÏÄ¹¤¯JAXA¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤º¡¢µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤ó¤ÊºîÊª¤ò·î¤Ç°é¤Æ¤ë¤Î¤«¡£ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëµÄÏÀ¤Î·ë²Ì¡¢8¼ïÎà¤ÎºîÊª¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£¡Ö¥¤¥Á¥´¡¢¥ì¥¿¥¹¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¥¤¥Í¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¡¢¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¡¢¥¥å¥¦¥ê¡¢¥À¥¤¥º¡×¤À¡£
¤½¤Î8¼ïÎà¤ÎºîÊª¤ò¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¾®¤µ¤Ê¶õ´Ö¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¿Í¼ê¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤Ç°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Î¸¦µæ³«È¯¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸µ¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£·îÌÌ¥¤¥Á¥´¤Ï¡Ö¼ï¤«¤é¡×°é¤Æ¤ë
·îÌÌ¥¤¥Á¥´¤Î³«È¯¤Ë¤Ï¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿ÍÇÀ¶È¡¦¿©ÉÊ»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæµ¡¹½¡ÊÇÀ¸¦µ¡¹½¡Ë¤È¡Ö¤¤¤Á¤´²¦¹ñ¡×ÆÊÌÚ¸©¤È»°½Å¸©¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤Ï¡¢¼ï»ÒÈË¿£·¿¥¤¥Á¥´¤òÀ¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤Æ³«È¯¤·¤¿¡£
ÄÌ¾ï¡¢¥¤¥Á¥´¤ò°é¤Æ¤ë»þ¤Ï¡¢¿Æ³ô¤«¤é»ÞÊ¬¤«¤ì¤·¤¿»Þ¡Ê»Ò³ô¡Ë¤ò¿¢ÌÚÈ¤Ê¤É¤Ë¿¢¤¨¤Æ¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤«¤±¤Æ½ù¡¹¤ËÂç¤¤ÊÉÄ¤Ë°é¤Æ¤ë¡£¤½¤Î´Ö¤ËÉÂµ¤¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤ÈÉÄ¤¬Á´ÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºî¶È¤Ï¿µ½Å¤Ë¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡Ö¥¤¥Á¥´¤Û¤É¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤½¤¦¤À¡£
°ìÊý¡¢15Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¼ï¤«¤é°é¤Æ¤é¤ì¤ë¼ï¼è¤ê¥¤¥Á¥´¤¬³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£¥È¥Þ¥È¤ä¥¥å¥¦¥ê¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¼ï¤ò¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¿¢¤¨ÉÕ¤±¤Æ¿å¤òÍ¿¤¨¤ë¤ÈÈ¯²ê¤·¡¢Âç¤¤Ê³ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¤¥Á¥´¤¬¼Â¤ë¡£¡Ö·î¤ß¤¿¤¤¤Ë¿Í¼ê¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¼ï¤ò¤Þ¤±¤ÐÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â°é¤Ä¥¿¥¤¥×¤ÎÉÊ¼ï¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¸åÆ£¶µ¼ø¤ÎÀâÌÀ¤ËÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¡£
´Î¿´¤ÎÌ£¤Ï¡©
¡Ö20Ç¯Á°¤Î¥¤¥Á¥´¤ÎÌ£¡×¡£»À¤Ã¤Ñ¤¯¤Ê¤¯¡¢ÅüÅÙ¤â¹â¤¤¡£¾¯¤·¾®¤Ö¤ê¤È¸åÆ£¶µ¼ø¤Ï¸À¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿¢Êª¹©¾ì¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Á¥´¤Ï¡¢¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¤ÈÂç¤¤¯¡¢¸«¤ë¤«¤é¤Ë¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£
¢£´Å¤¤¥¤¥Á¥´¤ò°é¤Æ¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¸÷¡×
¡Ö¸÷¤ÎÅö¤ÆÊý¤Ç¤¹¡£ÍÕ¤Ã¤Ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ä¤Þ¤êÌÐ¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£º£¤Ï¥¤¥Á¥´¤ÎºÏÇÝ¤Ë°ìÈÖ¤¤¤¤¾ò·ï¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢1³ô¤´¤È¤Ë¸÷¤ÎÅö¤¿¤ë¸þ¤¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÍÕ¤Ã¤Ñ¤ÎËç¿ô¤òÊÑ¤¨¡¢¸÷¤Î¶¯ÅÙ¤ä¼¾ÅÙ¤ò´ÉÍý¤·¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢ÃúÇ«¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕÂç³Ø¤ÎµÈÅÄ±ÑÀ¸(¤è¤·¤À¤Ò¤Ç¤ª)½õ¶µ¤¬¾å¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¿¢Êª¹©¾ì¤Ç¥¤¥Á¥´¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¸¦µæ¼Ô¡£¤½¤ì¤ò¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë²½¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢·îÌÌ¤Î¿¢Êª¹©¾ì¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¸÷¤ÎÅö¤ÆÊý¤¬¸°¤À¤Ã¤¿¡£·îÌÌÇÀ¾ì¤Ç¤Ï¡¢LED¸÷¤¬ÂÀÍÛ¸÷¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼õÊ´¤À¡£¥¤¥Á¥´¤Î²Ö¤¬ºé¤¤¤¿¸å¡¢¤á¤·¤Ù¤Ë¤ª¤·¤Ù¤Î²ÖÊ´¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¼Â¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÃÏµå¾å¤Î¼«Á³¤Ê´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢¼õÊ´¤Ï²Ö¤ÎÌª¤òµÛ¤¦¤¿¤á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤äº«Ãî¤¬Ã´¤¦ºî¶È¤À¡£¤Ç¤â·î¤Ë¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤Ï±¿¤Ù¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¤¥Á¥´¤Î²Ö¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤êÉ÷¤òÅö¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¡³£Åª¤Ê¿¶Æ°¤ò²Ã¤¨¡¢¼õÊ´¤µ¤»¤ë¡£
¥¤¥Á¥´¤Ï¿å¹ÌºÏÇÝ¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º¬¤Ã¤³¤ÎÉôÊ¬¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¿¼¤µ5Ñ¤°¤é¤¤¤ÎÇÝÍÜ±Õ¤Ë¿»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶âµû¤Î¿åÁå¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¥¨¥¢¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»ÀÁÇ¤òÊäµë¤·¡¢±ÉÍÜ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò³ÎÇ§¡£½µ¤Ë2²ó¤°¤é¤¤¤Ï¡¢ÈîÎÁ¤¬Æþ¤Ã¤¿ÇÝÍÜ±Õ¤òÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
