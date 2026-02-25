こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

本日2026年2月25日は、静音ボタンとスクロールの採用により超静かなクリック音を実現した、UGREEN（ユーグリーン）の「ワイヤレスマウス bluetooth&2.4ghz 」お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN ワイヤレスマウス Bluetooth&2.4GHz 静音マウス 無線2.4GHz 6ボタン 4000DPI 5段階DPI切替 電池式 ノートPC MacBook Chromebook パソコンなど対応 Mac/Windows/PC/Laptop/Macbook多機種対応 オフィス/旅行/出張 無線マウス 2,399円 （30%ポイントバック：3月2日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

静かに使えるサイレントクリック設計。UGREENの「ワイヤレスマウス bluetooth&2.4ghz 」が30％ポイントバック中！

UGREEN（ユーグリーン）の「ワイヤレスマウス bluetooth&2.4ghz 」は、サイレントクリック×2.4GHz＆Bluetooth接続に対応。静かな操作感と自由な接続性を両立した、毎日使いにちょうどいいワイヤレスマウスが30％ポイント還元とお買い得です。

このマウスの最大の特長は、サイレントクリック仕様であること。クリック音を大幅に抑えた設計により、オフィスやカフェ、自宅の夜間作業でも周囲を気にせず操作できます。

タイピング音が響きやすい環境でも、マウスのカチカチ音が目立ちません。静かな操作感は、集中力を妨げない重要な要素。毎日長時間使うデバイスだからこそ、この違いは体感しやすいポイントです。

2.4GHz＆Bluetooth対応＋人間工学デザインを採用

接続方式は2.4GHzワイヤレス（USBレシーバー）とBluetoothの2種類に対応。用途に応じて使い分けでき、ノートPCやタブレットなど複数デバイス環境でも柔軟に活用できます。

さらに、手のカーブに沿った人間工学デザインを採用し、自然な角度で握れる形状に。長時間作業時の手首への負担軽減にも配慮されています。機能を絞り込みつつ、実用性をきちんと押さえたバランス型モデルです。

「ワイヤレスマウス bluetooth&2.4ghz 」は、静音クリック・2.4GHz＆Bluetooth接続・人間工学デザインを備えた実用派。作業環境をスマートに整えたいなら、まずはマウスから見直してみるのもアリですよ。

UGREEN ワイヤレスマウス Bluetooth&2.4GHz 静音マウス 無線2.4GHz 6ボタン 4000DPI 5段階DPI切替 電池式 ノートPC MacBook Chromebook パソコンなど対応 Mac/Windows/PC/Laptop/Macbook多機種対応 オフィス/旅行/出張 無線マウス 2,399円 （30%ポイントバック：3月2日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

＞＞UGREEN公式楽天市場店はこちら

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料だよ

Image/Source:楽天市場