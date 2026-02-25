豪消費者物価指数は予想上回る＝オセアニア為替概況
昨日はドル高を受けて0.7027ドルを付けた豪ドルドル。少し戻して0.7060ドル前後で朝の1月豪消費者物価指数（ＣＰＩ)を迎えると、予想を超える伸びに豪ドル高が進行。発表直後に0.7080ドルを超えると、その後、トランプ大統領発言を受けたドル売りもあって、午後には0.7111ドルまで上昇した。トランプ大統領は一般教書演説でインフレの低下などを強調していた。
円安もあって豪ドル円もしっかり。朝の110円00銭前後から午後には110円84銭を付けた。
ＮＺドルドルはドル安を受けて0.5986ドルまで上昇。朝は0.5960ドル台での推移となっていた。対円では93円22銭までの上昇。昨日ロンドン朝に付けた93円23銭に迫った。
今週の主な指標
【豪州】
02/25 09:30 消費者物価指数 （1月） 結果 3.8% 予想 3.7% 前回 3.8% （前年比）
02/25 09:30 消費者物価指数 （1月） 結果 0.4% 前回 1.0% （前月比）
02/25 09:30 消費者物価指数 （1月） 結果 3.4% 予想 3.3% 前回 3.3% （トリム平均・前年比）
02/25 09:30 消費者物価指数 （1月） 結果 0.3% 前回 0.2% （トリム平均・前月比）
【NZ】
02/23 06:45 小売売上高 （2025年 第4四半期） 結果 0.9% 前回 1.9% （前期比）
02/26 09:00 ANZ企業信頼感 （2月） 前回 64.1 （ANZ企業信頼感）
MINKABUPRESS 山岡
