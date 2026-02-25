Photo: mio

本格的な冬に突入し、1日の終わりにつかる湯船が、身に染みるこの頃。

そんなバスタイムをより充実させるべく、新たなリラックスアイテムを見つけました！

壁にペタッと貼るだけで設置できて、冬のお風呂がもっと楽しみになりますよ〜！

あの「CIO」にスピーカーがあった！

CIO 「​​Portable Bath Speaker」

今回発見したのは、CIOの「​​Portable Bath Speaker」。

その名のとおり、お風呂で使うためのスピーカーなのです。

CIOって充電器のイメージが強かったけれど、スピーカーもあったなんて……！

このアイテムは、防水規格IPX7に対応したスピーカー。その防水性能は、「深さ1mの水中に30分間入れても浸水しない、一時的な水没に耐えられる」レベルだそう。

実際この2週間お風呂で使っていますが、シャワーのしぶきが多少かかっても、問題なく使えています。

マグネットでお風呂の壁に設置できる

奥行き7cm×幅7cm×高さ5cmと、サイズ感はまるで今川焼きのよう……！

とてもコンパクトなこのスピーカー。取手やストラップはなく、マグネットでペタッとお風呂の壁面に貼るだけで、設置できます。

大きなロゴなどのプリントもなく、シンプルなボディはもちろん、素材感も相まってゴツくない見た目に癒されます。

まさに、とことんリラックスしたいお風呂で使うのにピッタリな1品です。

操作性や充電のしやすさもバッチリ

このスピーカー、何よりもうれしいのは「音楽を聴きながらお風呂に入りたいけれど、スマートフォンは持ち込みたくない」というジレンマに応えてくれること。

スマートフォンから一旦距離を置いて、好きな音楽をお風呂で聴けるのが最高でした。

物理ボタンは4つだけだけど、長押しを組み合わせることで、音量や曲送りまでスマートフォンなしで操作できますよ。

電池が減るにつれて「紫、緑、青、赤」と色が変化します。

また、音量50％で約8時間連続再生が可能なうえ、スピーカー表面のランプで電池残量が一目でわかるので、シンプルながら機能性もバッチリです。

充電はType-C端子かQi2認証のワイヤレス充電に対応。

吸着に対応しているので、パチッと充電できてラクでした！

コンパクトなのに音質もいい感じ

これだけコンパクトなので、音質にはあまり期待していなかったけれど、最大音量でも音割れしない、ずっしりした音でした！

お風呂で使うには、充分な音質だと感じています。

マグネット面

見た目も機能も大満足で、お風呂でのリラックスタイムの相棒になってくれた、CIOの「​​Portable Bath Speaker」。

長風呂が増えるこれからの季節、大活躍の予感です！

Photo: mio