“壁にペタっ”でセット完了。CIOの防水スピーカーを置いたら、冬のお風呂がより楽しみになった
本格的な冬に突入し、1日の終わりにつかる湯船が、身に染みるこの頃。
そんなバスタイムをより充実させるべく、新たなリラックスアイテムを見つけました！
壁にペタッと貼るだけで設置できて、冬のお風呂がもっと楽しみになりますよ〜！
あの「CIO」にスピーカーがあった！
今回発見したのは、CIOの「Portable Bath Speaker」。
その名のとおり、お風呂で使うためのスピーカーなのです。
CIOって充電器のイメージが強かったけれど、スピーカーもあったなんて……！
このアイテムは、防水規格IPX7に対応したスピーカー。その防水性能は、「深さ1mの水中に30分間入れても浸水しない、一時的な水没に耐えられる」レベルだそう。
実際この2週間お風呂で使っていますが、シャワーのしぶきが多少かかっても、問題なく使えています。
マグネットでお風呂の壁に設置できる
奥行き7cm×幅7cm×高さ5cmと、サイズ感はまるで今川焼きのよう……！
とてもコンパクトなこのスピーカー。取手やストラップはなく、マグネットでペタッとお風呂の壁面に貼るだけで、設置できます。
大きなロゴなどのプリントもなく、シンプルなボディはもちろん、素材感も相まってゴツくない見た目に癒されます。
まさに、とことんリラックスしたいお風呂で使うのにピッタリな1品です。
操作性や充電のしやすさもバッチリ
このスピーカー、何よりもうれしいのは「音楽を聴きながらお風呂に入りたいけれど、スマートフォンは持ち込みたくない」というジレンマに応えてくれること。
スマートフォンから一旦距離を置いて、好きな音楽をお風呂で聴けるのが最高でした。
物理ボタンは4つだけだけど、長押しを組み合わせることで、音量や曲送りまでスマートフォンなしで操作できますよ。
また、音量50％で約8時間連続再生が可能なうえ、スピーカー表面のランプで電池残量が一目でわかるので、シンプルながら機能性もバッチリです。
充電はType-C端子かQi2認証のワイヤレス充電に対応。
吸着に対応しているので、パチッと充電できてラクでした！
コンパクトなのに音質もいい感じ
これだけコンパクトなので、音質にはあまり期待していなかったけれど、最大音量でも音割れしない、ずっしりした音でした！
お風呂で使うには、充分な音質だと感じています。
見た目も機能も大満足で、お風呂でのリラックスタイムの相棒になってくれた、CIOの「Portable Bath Speaker」。
長風呂が増えるこれからの季節、大活躍の予感です！
Photo: mio