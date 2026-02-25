¡Ò¿·½É¡¦ÊÑÂÖÊÝ°é»Î¡Ó¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤Ç²¼È¾¿È¤ò¿¨¤ê¡¢¥¥¹¤Þ¤Ç¡Ä¡×Èï³²¿½¹ð¤Ï¿ô½½·ï¡¢¾®¤µ¤Ê²æ¤¬»Ò¤¬¸Ô´Ö¤ò¿¨¤ê¡ÖÀèÀ¸¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¡×Êì¤¬ÅÜ¤ê¤Î¹ðÇò¡ÄÌÚÂ¼ÍÆµ¿¼ÔºÆÂáÊá
2·î24Æü¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¾®³ØÀ¸ÃË»ù¤Î²¼È¾¿È¤ò¿¨¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÊÝ°é»Î¤ÎÌÚÂ¼Àµ¾ÏÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¡á¿·½É¶èÂçµ×ÊÝ¡á¤ò¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤·¤¿¡£Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤ÎÌ±´Ö³ØÆ¸¥¯¥é¥Ö¤ËÄÌ¤¦ÃË»ù¤Ç¡¢ÌÚÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆ±»ÜÀß¤ÇÊÌ¤ÎÃË»ù¤ÎÂÎ¤ò¿¨¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ2·î4Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤ÈÌÚÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦
¡Ò²èÁü¡Ó¡ÖÈï³²¿½¹ð¤Ï¿ô½½·ï¡×Àã»³¤Ç¥´ー¥°¥ë¤ò³°¤·¾Ð´é¤ÎÌÚÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¡¢¹õ¤¤¥Ï¥Ã¥È¤Ç±à»ù¤È¥Ýー¥º»Ñ¤â
¡ÖÌÚÂ¼ÀèÀ¸¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¥¢¥½¥³¤ò¿¨¤é¤ì¤¿¡Ä¡×
ÌÚÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤ÎÌ¤½¢³Ø»ù¸þ¤±¤ÎÊÝ°é±à¤È¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤Î³ØÆ¸¥¯¥é¥Ö¤ò±¿±Ä¤¹¤ëË¡¿Í¤Ç¡¢ºòÇ¯10·î¡¢ÊÝ°é±à¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¡Ö»Ò¤É¤â¤¬ÊÝ°é»Î¤ËÂÎ¤ò¿¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£¼Ò²ñÉô¥Ç¥¹¥¯¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÌÚÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï2019Ç¯7·î¤«¤éºòÇ¯3·îËö¤Þ¤Ç³ØÆ¸¥¯¥é¥Ö¤Î»ØÆ³°÷¡¢4·î¤«¤é¤ÏÊÝ°é±à¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÆÂáÊá¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍÆµ¿¤ÏÌÚÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤¬³ØÆ¸¥¯¥é¥Ö¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿2023Ç¯1·î6Æü¤Ë¡¢½ÉÇñÉÕ¤¤Î±óÂ¤ÇË¬¤ì¤¿Ä¹Ìî¸©¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç½¢¿²Ãæ¤ÎÃË»ù¤ÎÂÎ¤ò¿¨¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤êÌÚÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤«¤é¡ØÂÎ¤ò¿¨¤é¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦Èï³²¿½¹ð¤Ï¿ô½½·ï¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
ÌÚÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤¬¹Ô¤Ã¤¿ÈÜÎô¤Ê¼ê¸ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¢ô2¤Ç¤â¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÌÚÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿ÃË»ù¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¹¥¤¤ÊÌ¡²è¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¶ÉÉô¤Î¿¨¤ê¤¢¤¤¤ä¼«°Ö¤Î¤ä¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤òÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿Èï³²»ùÆ¸¤ÎÊì¿Æ¤Ë¼èºà¡£Êì¿Æ¤ÏÅö»þ¡¢ÅÜ¤ê¤ËÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Î»Ò¤É¤â¤¬Èï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¾¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤«¤éÌÚÂ¼ÀèÀ¸¤Ë¡Ø¤ªÉ÷Ï¤¤Î»þ¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¥¢¥½¥³¡ÊÀ´ï¡Ë¤ò¿¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¤Õ¤¶¤±¤Æ¿¨¤ê¤¢¤¦¤È¤¤¤¦¾éÃÌ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ä¤Ï²È¤Ç»Ò¤É¤â¤Ë³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î»þ¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊì¿Æ¤ÏÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¡ØÌÚÂ¼ÀèÀ¸¤Ë¥¢¥½¥³¤ò¿¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¡Ù¤È»Ò¤É¤â¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¡Ø¤¢¤ë¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¤µ¤é¤Ë¡Ø¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡©¡¡¤ªÉ÷Ï¤¤Î¤È¤¡©¡Ù¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ø¿²¤Æ¤ë¤È¤¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ØÌÚÂ¼ÀèÀ¸¤Î¥¢¥½¥³¤â¿¨¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¡Ù¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤äÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡¢º¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¦¤Ê¤º¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¤ÈÀäË¾¤·¤Æ·ì¤Îµ¤¤¬¤Ò¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¿§¡¹¿Ò¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÌÚÂ¼ÀèÀ¸¤ÎÀ´ï¤Ë¥¥¹¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬ÉÑÈË¤Ë¿¨¤Ã¤¿¤ê¡¢¾²¤Ê¤É¤Ë¤³¤¹¤ê¤Ä¤±¤ë¹ÔÆ°¤ò¡Ä¡×
¼Â¤ÏÊì¿Æ¤Ï»Ò¤É¤â¤ËÌÚÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÈÈ¹Ô¤ò¿Ò¤Í¤ë°ÊÁ°¤«¤é¡¢¼«Âð¤Ç²æ¤¬»Ò¤¬ÉÑÈË¤Ë¶ÉÉô¤ò¿¨¤Ã¤¿¤ê¡¢¾²¤Ê¤É¤Ë¶ÉÉô¤ò¤³¤¹¤ê¤Ä¤±¤ë¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î»ö¤ò¼þ°Ï¤äÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤â¡¢¸å¤«¤éÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬ÌÚÂ¼ÀèÀ¸¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Þ¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤âÌÚÂ¼ÀèÀ¸¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¿¤ÎÉÔ¿®´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Á÷¤ê·Þ¤¨¤ÎºÝ¤âÌÚÂ¼ÀèÀ¸¤È¤¸¤ã¤ì¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¤¿¤À²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ì¤ËÊÝ°é±à¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÀèÀ¸¤âÍ§Ã£¤â¾®¤µ¤Êº¢¤«¤éÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Æ¤Î¼¡¤Ë¿È¶á¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»Ò¤É¤â¤Ï¡ØÊÝ°é±à¤ÏÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤Î¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ï¡ØÌÚÂ¼ÀèÀ¸Íè¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¤È»ä¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡×
¤³¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÏÊÝ°é±à¤ò¤¹¤°¤ËÅ¾±à¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢»Å»ö¤ä½»¤Þ¤¤¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»ö¾ð¤â±Æ¶Á¤·¡Ö´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨º£¸å¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÉÔ°Â¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌÚÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Î¤·¤¿¤³¤È¤¬²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¾Íè¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¶¸¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¥È¥ê¥¬ー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê»Ò¤É¤â¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤À¤±¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¿§¡¹ËèÆü¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¤ÏÅ¥Â¤ÇÆ§¤ß¤Ä¤±¤é¤ìÊ¿²º¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£ÌÚÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈÈ¹Ô¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿Æ¤¿¤Á¤Ï¡ÖÈÝÇ§¤·¤Æ¡ÈËë°ú¤¡É¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÆ¨¤²ÆÀ¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
