À²¤ì¤ÎÆü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±«¤ÎÆü¤À¤Ã¤Æ¤Ø¤Ã¤Á¤ã¤é¡£·Ú¤¯¤Æ¥¿¥Õ¤ÊËüÇ½¥Ð¥Ã¥°¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Û¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
¤Ý¤ó¤Ý¤óÆþ¤ì¤Æ¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍ¾Íµ¡£ËèÆü¥¬¥ó¥¬¥ó»È¤¨¤ëÁêËÀ¥ê¥å¥Ã¥¯¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Û¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿¥ê¥å¥Ã¥¯¤À¡£Ìó32¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÂçÍÆÎÌ¤Ç¡¢ÄÌ³Ø¤äÄÌ¶Ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Î¹¹Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥á¥¤¥ó¥ë¡¼¥à¤Ë¤Ï13¥¤¥ó¥ÁPC¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢½ñÎà¤ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò°Â¿´¤·¤Æ»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥Õ¥í¥ó¥È¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÏA4¥Õ¥¡¥¤¥ë¤âÆþ¤ëÂç¤¤áÀß·×¤Ç¡¢¤è¤¯»È¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¹¤°¼è¤ê½Ð¤»¤ëÊØÍø¤µ¤¬¤¢¤ë¡£Ùû¿åÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¿åÅ©¤òÃÆ¤¡¢·ÚÎÌ¤Ê¤¬¤é¥¿¥Õ¤Ê¤Ä¤¯¤ê¤ÇÅ·¸õ¤òµ¤¤Ë¤»¤º»È¤¨¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥Ç¥¤¥ê¡¼¥æ¡¼¥¹¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥ó¤Þ¤Ç¡¢µ¤·Ú¤ËÇØÉé¤¨¤ëËüÇ½¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ý¤ó¤Ý¤óÆþ¤ì¤Æ¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍ¾Íµ¡£ËèÆü¥¬¥ó¥¬¥ó»È¤¨¤ëÁêËÀ¥ê¥å¥Ã¥¯¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Û¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿¥ê¥å¥Ã¥¯¤À¡£Ìó32¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÂçÍÆÎÌ¤Ç¡¢ÄÌ³Ø¤äÄÌ¶Ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Î¹¹Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥á¥¤¥ó¥ë¡¼¥à¤Ë¤Ï13¥¤¥ó¥ÁPC¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢½ñÎà¤ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò°Â¿´¤·¤Æ»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥Õ¥í¥ó¥È¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÏA4¥Õ¥¡¥¤¥ë¤âÆþ¤ëÂç¤¤áÀß·×¤Ç¡¢¤è¤¯»È¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¹¤°¼è¤ê½Ð¤»¤ëÊØÍø¤µ¤¬¤¢¤ë¡£Ùû¿åÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¿åÅ©¤òÃÆ¤¡¢·ÚÎÌ¤Ê¤¬¤é¥¿¥Õ¤Ê¤Ä¤¯¤ê¤ÇÅ·¸õ¤òµ¤¤Ë¤»¤º»È¤¨¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥Ç¥¤¥ê¡¼¥æ¡¼¥¹¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥ó¤Þ¤Ç¡¢µ¤·Ú¤ËÇØÉé¤¨¤ëËüÇ½¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£