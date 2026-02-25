ÅÐÏ¿¼Ô60Ëü¿ÍÄ¶¤Î¿Íµ¤YouTuber¡¢¡Ö»õ¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¡×¤Ç¼£ÎÅ¤ËÌó350Ëü±ß¡¡¡ÖÀè±ä¤Ð¤·¤·¤Æ¤â¤·¤ã¡¼¤Ê¤¤¤Ê¡×
ÅÐÏ¿¼Ô66.9Ëü¿Í¤Î¿Íµ¤YouTuber¡¦KOHEY¤µ¤ó¤¬2026Ç¯2·î21Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢»õ¤Î¼£ÎÅ¤ËÁí³Û350Ëü±ß¤òÅê¤¸¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥Û¥ó¥ÞÃÑ¤º¤«¤·¤¤Âç¿Í¤ò¸«¤Æ¡£È¿ÌÌ¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¡×
¡Ö¡ÚÁí³Û350Ëü±ß¡Û30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤¿"20Âå¤ÇÍ£°ì¤Î¸å²ù"»¯¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎKOHEY¤µ¤ó¤Ï¡¢20Âå¤Î´Ö¤Ë¤ª¼ò¤äÍ·¤Ó¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¡¢Â¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òÇØÉé¤¦¤Ê¤É¼«Í³ËÛÊü¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Í£°ì¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡Ö»õ¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Ìó5Ç¯Á°¤Ë¾å¤Î»õ¤ò8ËÜ¤Û¤ÉÊÑ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦KOHEY¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È»õ²Ê°å±¡¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤¬Èó¾ï¤Ë¶ì¼ê¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¥º¥Ü¥é¤ÊÀ³Ê¤æ¤¨¤Ë»õ¤òËá¤«¤Ê¤¤Æü¤¬Â³¤¡¢¡Ö»õ¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¸½ºßÄê½»¾ì½ê¤ò»ý¤¿¤º¤Ë³ÆÃÏ¤òÅÏ¤êÊâ¤¯¡Ö¥ä¥É¥«¥êÀ¸³è¡×¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿»õ²Ê°å±¡¤ØÄÌ±¡¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¡¢³ÆÃÏ¤Î»õ²Ê°å±¡¤Ç±þµÞ½èÃÖÅª¤Ê¼£ÎÅ¤·¤«¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¶á¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤ò³ú¤ó¤À¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»õ¤ÎÄË¤ß¤¬Â³¤¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏYouTube³èÆ°¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æº¬ËÜÅª¤Ê¼£ÎÅ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£KOHEY¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥ÞÃÑ¤º¤«¤·¤¤Âç¿Í¤ò¸«¤Æ¡£È¿ÌÌ¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¡×¤È¡¢Ä¹¤é¤¯»õ¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¿¼«¿È¤ò¼«ÓÞ¤·¡¢¡ÖÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ã¤ÆÀè±ä¤Ð¤·¤·¤Æ¤â¤·¤ã¡¼¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤ÆÏÃ¤ä¤Ê¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
ÀÅÌ®Ëã¿ì¤ò¤·¤Æ¼£ÎÅ¤ò¼Â»Ü
º£²óKOHEY¤µ¤ó¤¬Íê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÎáÏÂ¤Î¸×¡×¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ëÂçºå»Ô¤Î»õ²Ê°å¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥Éº£°æ¥Ç¥ó¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Îº£°æ±¡Ä¹¡£¼£ÎÅÆâÍÆ¤Ï²¼¤Î»õ12ËÜ¤È¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤Î½èÃÖ¤òÀÅÌ®Ëã¿ì¤Ë¤è¤ê¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¼£ÎÅÈñ¤ÏÁí³ÛÌó350Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼£ÎÅ¤ò½ª¤¨¤¿KOHEY¤µ¤ó¤Ï¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ëºÝ¤Ë¡ÖÉáÄÌ¤Ë³ú¤á¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ö´ðËÜ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÉáÄÌ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤³¤ó¤Ê²¿É´Ëü¤âÊ§¤ï¤ó¤Ç¤¤¤¤¤ó¤ä¤«¤é¤Í¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼ã¤µ¤È¤«º¬À¤Ç²¿¤È¤«¤¤¤±¤¿¤±¤É»õ¤Ï¤Á¤ã¤¦¡ª¡×¡Ö¸µ¡¹·¯¤¿¤Á¤Ï¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö»õ¤ò¤¿¤À¤¿¤ÀÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¿¤é¤³¤Î300Ëü¤ò¤â¤Ã¤ÈÍ°ÕµÁ¤Ê¤â¤ó¤Ë»È¤¨¤ë¤ï¤±²°¤«¤é¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£