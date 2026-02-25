NHK・Eテレの子ども向け番組「みいつけた！」の4代目スイちゃんとして人気を博した、子役の増田梨沙さん（12）が自身のインスタグラムを更新。スイちゃん卒業から2年後の最新ショットを披露し、話題となっています。



【写真】「へ！？！？大きくなってる」「すっかりお姉さんに」成長ぶりに驚く人続出

2月23日放送のNHK・Eテレ｢ハートネットTV フクチッチ ミラノ・コルティナ パラリンピック 前編｣に出演した増田さん。放送前に自身のインスタグラムで「パラリンピックの見どころをわかりやすく楽しくお伝えします ぜひご覧ください」と宣伝。かわいらしさとともに大人っぽさも感じさせるニットに、フリルのキャミソールを合わせ、スラっと伸びる足が映える黒タイツという冬コーデも披露しました。



12歳になった増田さんの姿に、SNSでは「お衣装も髪型も可愛い〜」「へ！？！？大きくなってる」「少し背が伸びたのかな？」「ホントおしゃれさんになったね」「すっかりお姉さんになって…」「みいつけた！時代の時よりめっちゃ成長してかわいい」「勝手に保護者気分」などの声が寄せられました。