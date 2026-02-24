ものまねタレントのキンタロー。さんが2026年2月21日、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した「りくりゅうペア」こと三浦璃来選手と木原龍一選手のものまねメークをXに投稿し、賛否両論の声がSNSで上がっている。

「営業先の音響スタッフ」と一緒にものまねメーク

キンタロー。さんは21日、三浦選手と木原選手のものまねメークをXに投稿。「私も祝福をさせてください 心からの敬意をこめまして...」と切り出し、金メダル獲得を祝福した上で、「私もペアで社交ダンサーだった時代もあり 他人事とは思えず 自分の事のように嬉しかったです！！」と記した。

続けて「あんなに魔法のように足並みバッチリの演技 魔法みたいでした」とし、「2人の一心同体の演技に歓喜 泣けます」と締めくくった。同日の投稿で、木原選手をものまねしているのは「営業先の音響スタッフ」だと明かしている。

「りくりゅうペア」のものまね投稿は、24日20時時点で約770万回表示されるなど大きな注目を集めた。賛否両論の声がSNSで上がり、「これ見て笑顔になった」「モノマネ上手い」「2人の良さを9割引した感じで大好きですw」などと面白がる声が上がった一方、「本人喜ぶと思う？」「不愉快でしかない」「気分悪いです」などと批判する声も上がった。

キンタロー。さんは22日にもXを更新し、「今私の事を不細工のくせに！！とか謎理論で叩いてくる人へ 流石に治安悪すぎます」とコメント。また別の投稿では、「それでもどうしても治安が悪い人には 大変すみませんが 実は私秘密にしておりましたが... 魔法使いでもありまして 魔法（ブロック）も かけさせていただきますね」としている。