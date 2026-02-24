Âçº®Íð¤Î〝¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¤¾¦ÉÊ·ô〟 »ÔÄ¹¡ÖÃêÁªÈÎÇä¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤ò¤ª´ê¤¤¡×¢ª»ö¶È¼Ô¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡·§ËÜ»Ô¡¡
·§ËÜ»Ô¤¬Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ»Ï¤á¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¤¾¦ÉÊ·ô¤ÎÈÎÇä¤ò¤á¤°¤ê¡¢º®Íð¤ò¾·¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÀ¾»ÔÄ¹¤¬ÄÄ¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜ»Ô ÂçÀ¾°ì»Ë»ÔÄ¹¡Ö¤³¤¦¤·¤¿º®Íð¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ»ÔÌ±¤Ë¤ª¤ï¤Ó¤·¤¿¤¤¡×
2·î20Æü¡¢·§ËÜ±ØÁ°¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¡Ä
·§ËÜ»Ô¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤Î¸òÉÕ¶â¤òºâ¸»¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¤¾¦ÉÊ·ô¤ÎÈ¯¹Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2·î¤«¤é»ÔÆâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤¬ÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨»ö¶ÈÈñ15²¯±ß¡¢102ÃÄÂÎ¤¬ÈÎÇäÍ½Äê¤Ç15ÃÄÂÎ¤¬ÈÎÇäºÑ
¤È¤³¤í¤¬¡Ö¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¤¯¤Þ¤â¤È¡×¤Ç¤Ï¡¢ÌëÃæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ä¹¤¤Îó¤¬¡Ä
――¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï
¡Ö»ä¤Ï¸áÁ°7»þ²á¤®¤ËÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂÎ¤¬¼å¤¤¿Í¡¢»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¿Í¡¢Æ°¤±¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÉÔ¸øÊ¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÇ¶â¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×
2·î21Æü¡¢·§ËÜ»ÔÃæ¿´Éô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤â¡Ä
――¹ØÆþ¤Ç¤¤¿¿Í¤Ï
¡Ö¸áÁ°2»þ¤«¤éÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Çä¤êÊý¤â°¤¤¤·¡¢¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯¹Ô¤ÅÏ¤é¤Ê¤¤¤·¡×
ÀèÃå½ç¤Ç¤ÎÈÎÇäÊýË¡¤ÎÂ¾¡¢·§ËÜ»ÔÌ±¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤»ÔÌ±¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2·î24Æü¡¢ÂçÀ¾»ÔÄ¹¤¬ÄÄ¼Õ¡Ä
¤³¤¦¤·¤¿º®Íð¤ò¾·¤¤¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÀ¾»ÔÄ¹¤Ï¡Ä
·§ËÜ»Ô ÂçÀ¾°ì»Ë»ÔÄ¹¡ÖµÞ¤®²á¤®¤¿¡£²È·×¤ÎÂ¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢»þ´ÖÅª¤Ë¾Ç¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎÈ¿¾ÊÅÀ¡×
º£¸å¤Ï¡¢ÃêÁªÈÎÇä¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤ò»ö¶È¼Ô¤Ø°ÍÍê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀìÌç²È¤Î¸«Êý¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×
·§ËÜÂç³ØË¡³ØÉô¤Î°ËÆ£ÍÎÅµ¶µ¼ø¤Ï¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¤¾¦ÉÊ·ô¤ÎÈ¯¹Ô¤Ï·Êµ¤ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤ÏÍ¸ú¤À¤¬¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Þ¤¹¡£
·§ËÜÂç³Ø °ËÆ£ÍÎÅµ¶µ¼ø¡Öº£²ó¤Î¾¦ÉÊ·ô¤Ï¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¼«Ê¬¤ÇÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¸ÂÄêÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤ª¤è¤½À¸³è»Ù±ç¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Çã¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÀ¸³è»Ù±ç¤¬ÌÜÅª¤È¤¤¤¦·Á¤ÎÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¡¢Çã¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÇÇã¤¤¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¤Þ¤¿¡¢·§ËÜ»Ô¤¬ÀßÄê¤·¤¿40¡ó¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥ß¥¢¥àÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àÎ¨¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢¹¤¯Ê¬ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀ¾»ÔÄ¹¤Ï¡¢ÈÎÇäÊýË¡¤ÎÊÑ¹¹¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÔÄ¹¤«¤éÃêÁªÈÎÇä¤Ê¤É¤ò〝¤ª´ê¤¤〟¤µ¤ì¤¿»ö¶È¼ÔÂ¦¤Ï
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÈÎÇä¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼Ô¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£
º£Æü¡Ê24Æü¡Ë¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÈÎÇäÊýË¡¤òÃêÁª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ö¶È¼Ô¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂç¤¤ÊÍýÍ³¤¬¡Ø°õºþÊª¡Ù¤Ç¤¹¡£
·ò·³¾¦Å¹³¹¤È¥¤¥ª¥ó¶å½£¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¤¾¦ÉÊ·ô¤ÎÈÎÇä¤òÃÎ¤é¤»¤ë¥Á¥é¥·¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¤«¤é¡¢¥Á¥é¥·¤ÎµºÜ¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ëÈÎÇäÊýË¡¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥ª¥ó¶å½£¡×¤ÏÈÎÇä³«»Ï¤Þ¤Ç²¿Æü¤«¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡Ö¥ß¥¹¥¿ー¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÏÈÎÇäÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¡¢ÈÎÇäÆü¤â´Þ¤á¤ÆºÆÅÙÄ´À°¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3·î2Æü¤«¤éÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§Áá¤¤¼Ô¾¡¤Á¡ª¸øÊ¿À¤È¤Ï¡© Ä«7»þ¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤âÇã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¤¾¦ÉÊ·ô ·§ËÜ»Ô½õÀ®»ö¶È
¢§Ä¹¼Ø¤ÎÎó¡Ö1Ëü±ß¤Ç1Ëü4000±ßÊ¬¡×¥µ¥¯¥é¥Þ¥Á¥¯¥Þ¥â¥È¤Ç¤â¾¦ÉÊ·ô¤òÈÎÇä¡Ú·§ËÜ¡Û
¢§¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Îº®Íð¤ÏÁÛÄê³°¡×¡ÖµÞ¤®¤¹¤®¤¿¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¤¾¦ÉÊ·ô¤ÇÂçº®Íð ·§ËÜ»ÔÄ¹¤¬ÄÄ¼Õ¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë ¡Ú²ñ¸«¤Î¤¹¤Ù¤Æ·ÇºÜ¡Û