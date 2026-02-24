ミラノ・コルティナ五輪帰国会見

ミラノ・コルティナ五輪に出場した「TEAM JAPAN」の帰国時記者会見が24日、都内ホテルで行われた。日本代表のメダリストのうち15人が出席。現在の心境を語った。女子シングルで銀メダルを獲得し、今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）が最後の五輪について思いを語った。

質疑応答で「どんな時間だったか」と聞かれると、感慨深そうな表情で坂本は「17日間本当に感情がジェットコースターのような、いろんな気分を味わった」と話した。「初めの3日間は団体戦でみんながいい演技をして、誰にとってもかけがえのない瞬間だなというのを感じて過ごした。銀メダルを獲れたのがうれしかったです」と団体戦への思いを明かした。

ただ、続く個人戦では「いろんな思いもあって、不安になったり、個人戦が後だったので、9日間も不安でいっぱいだったんです」と心境を吐露。それでも「気持ちを立て直すことができた」とし、「完璧という演技ではなかったけれど、以前の北京五輪よりいいメダルの色が取れた。満足しているし、今後の糧になると思う。17日間は素敵な思い出になりました」と結んだ。

フィギュアチームがまとまっていた要因については「同じ目標に向かって進めたのが一番まとまった要因。一人でも『これくらいでいいや』と思っちゃうと団結力は下がるけど、全員が一番いい色のメダルを目指したのが一番大きい。チームジャパンの団結力につながったと思う」とメンバーを称賛した。

坂本は団体戦では女子フリーに登場。148.62点で1位となり、銀メダルに大きく貢献した。個人戦ではショートプログラムで2位発進を決め、フリーはミスが1つあったものの合計224.90点で銀メダルを獲得した。坂本はペアの三浦璃来・木原龍一組ら、他メンバーの応援に駆けつけるシーンも話題になり、まとめ役として最後の五輪を走り抜いた。



（THE ANSWER編集部）