元AKB48で、タレントの西野未姫さん（26）が24日までにインスタグラムを更新。夫である、お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱さん（58）の誕生日に贈ったという手作りケーキを披露し、話題となっている。



【写真】西野未姫さん、山本圭壱さん夫妻、幸せいっぱいの親子3ショット

西野さんは、「けー58歳お誕生日おめでとう とにかく健康第一で！！ それだけが願いです！！！！」とメッセージを贈り、2月23日に58歳の誕生日を迎えた山本さんを祝福。娘を含めた家族3ショットに写ったケーキは西野さんの手作りであるといい、「バレンタイン何もできなかったのでケーキを手作りで作りました〜 我ながら上手にできた」と絵文字まじりにつづっていた。



SNSでは、「愛情いっぱいですね」「山本さん長生きしてくださいね 素敵な1年なりますように」「ケーキ手作り！？ クオリティ高すぎ！！」「みきちゃんの愛のつまったケーキ、ステキです！」「けいちょん58歳おめでとうございます 3ショットほんとすてき」「今1番推してるファミリーです！」「ドンドン幸福度増してるね」などのコメントがあった。



西野さんは、1999年4月4日生まれ、静岡県出身。2012年にAKB48の14期生としてデビューし、岡田奈々さん、小嶋真子さんとともに"三銃士"として活躍した。17年にAKB48を引退し、現在はタレントとして活動中。22年に山本さんとの結婚を発表し、31歳の"年の差婚"で話題となった。24年に第1子長女を出産。26年1月に第2子妊娠を報告。