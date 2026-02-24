【「Nitro ED0」シリーズ新製品】 2月24日 発売 価格： 「ED340CURW0bmiipx」 47,990円 「ED340CURJ0bmiipx」 32,980円 「ED270W0bmiipx」 21,980円

日本エイサーは、ゲーミングブランドNitroより湾曲ゲーミングモニター「Nitro ED0」シリーズの新製品3機種を2月24日から、Acer公式オンラインストア、Acerダイレクト、Amazonにて販売開始した。価格は21,980円から。

今回登場したのは、34インチウルトラワイドUWQHD解像度モデル「ED340CURJ0bmiipx」、「ED340CURW0bmiipx」、および27インチフルHDモデル「ED270W0bmiipx」の計3機種。

1500Rの湾曲デザインとウルトラワイド／大画面による没入感に加え、最大240Hzの高リフレッシュレート対応モデルも用意されており、プレイスタイルや設置環境に合わせて選べる商品がラインナップされている。

「Nitro ED0」シリーズ新製品

2月24日 発売

共通特長

1500Rの湾曲デザインで、没入感の高い視界を実現

1500Rの湾曲パネルを採用し、画面全体を自然に捉えやすい視界を形成。視線移動を抑えつつ画面の端まで見渡しやすく、ゲームプレイ時の没入感を高める。特に広い視野が求められるレースやオープンワールドなどでも、臨場感のある映像体験を実現する。

最大120Hz／最大240Hz＋1ms（VRB）で、動きの速いシーンも見やすく

1ms（VRB）の高速応答に対応し、動きの速いシーンでも残像感を抑制。モデルにより最大120Hzまたは最大240Hzの高リフレッシュレートに対応し、滑らかな描写を実現する。

視点移動の多いシーンや素早い操作が求められるゲームでも映像のブレ感を低減し、状況把握のしやすさを高める。快適な操作感を支える“見やすさ”に配慮した設計となっている。

AMD FreeSync Premium 対応で、映像の乱れを軽減

AMD FreeSync Premiumにより、カクつきやティアリングを抑え、スムーズな描画をサポート。フレームレートが変動しやすいゲームでも映像の乱れを軽減し、快適なプレイ環境を提供する。高リフレッシュレートと組み合わせることで、より自然で途切れにくい表示を目指し、没入感を妨げにくいゲーム体験へつなげる。

HDR10対応で、明暗差のある映像表現にも対応

HDR10に対応し、対応コンテンツでは明るい部分から暗部まで階調表現を豊かに描写。光の差し込みや夜景など明暗差の大きいシーンでも、表現の幅を広げる。ゲームはもちろん、映像視聴でも臨場感のある画づくりが楽しめる。

HDMI 2.1／DisplayPort 1.4＋スピーカー内蔵で、設置もシンプル

HDMI 2.1（×2）とDisplayPort 1.4（×1）を搭載し、PCやゲーム機など幅広い機器との接続に対応。用途に応じて接続先を使い分けやすく、セットアップの自由度を高める。2W＋2Wスピーカーとヘッドホン端子も備え、外部スピーカーがなくても手軽に音声環境を整えることができる。

さらにブルーライトシールド／フリッカーレスに対応し、長時間利用時の負担軽減にも配慮されている。

モデル別特長

34インチウルトラワイドUWQHDモデル（ED340CURJ0bmiipx / ED340CURW0bmiipx）

価格： 「ED340CURW0bmiipx」 47,990円

「ED340CURJ0bmiipx」 32,980円

34インチのウルトラワイド（21:9）UWQHD（3,440×1,440）に対応し、横方向の視野を広く確保。オープンワールドやレースゲームなど、視界の広さが活きるタイトルで、没入感の高いプレイ環境を提供。約10億7,000万色表示（8bit+FRC）にも対応し、繊細な階調表現を実現する。

【ED340CURJ0bmiipx：最大120Hz対応】

UWQHDの広い表示領域と滑らかな表示を両立し、ゲームから映像視聴までバランスよく楽しみたいユーザーに適したモデル。（入力周波数：HDMI 48-100Hz／DP 48-120Hz）

【ED340CURW0bmiipx：最大240Hz対応】

UWQHD解像度のまま最大240Hz（HDMI/DP）に対応し、より俊敏性が求められるシーンでも滑らかな描写を追求。競技系タイトルなどでの視認性向上を実現する。（入力周波数：HDMI/DP 48-240Hz）

27インチフルHDモデル（ED270W0bmiipx）

価格：21,980円

27インチの湾曲フルHD（1,920×1,080）に対応し、設置しやすい画面サイズと最大240Hzを両立。通常コントラスト比4,000:1のVAパネルにより、暗部表現や奥行き感のある映像が楽しめる。VESAマウント（75×75mm）にも対応し、設置環境に合わせたレイアウトが可能となっている。

