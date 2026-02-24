ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード・ビッグエア（ＢＡ）で日本女子初の金メダル、スロープスタイル（ＳＳ）で銅メダルを獲得した村瀬心椛（ここも、２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が、２３日の日本テレビ系「くりぃむしちゅーのＴＨＥ★レジェンド ミラノ・コルティナ五輪 総集編」に出演。意外な元日本代表アスリートから突然ダイレクトメッセージ（ＤＭ）が届いたエピソードを語った。

その人物とは、ラグビー元日本代表の堀江翔太氏だ。前回の北京五輪で、冬季五輪の日本女子最年少１７歳で銅メダルを取った村瀬だが、快挙の裏で右膝の痛みと闘っていた。五輪直後に出演したテレビ番組で「膝の痛みが…」と告白。たまたま番組を見ていた堀江氏は「まだ１０代。膝が痛い中で戦っていたんだ…かわいそう」。いてもたっても居られず、村瀬のＳＮＳにメッセージを送り、堀江氏がスポーツトレーナーを紹介したのだ。村瀬は２０日に行われたメダリスト会見で、「翔太さんには感謝しかない」と感謝の気持ちを語っている。

嵐・櫻井翔がこの話題を村瀬に取材する様子が放送された。村瀬は、その時の堀江氏のメッセージを紹介。「僕も経験したことあるから、足が治らないんだったら、絶対治せると思うから、僕がケアしてもらってるところに行きな、って」。櫻井が「（堀江氏のことを）もともと知ってたんですか？」と聞くと、村瀬は「面識や話したこともないんですけど。インスタのＤＭが直接来て」。送り主に目を疑い「え？本当に！？本物かな？って、タップしてホーム見に行ったら、ガチモンだ、って」と言うと、櫻井は笑った。