人気ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」のグランアレグリア役・夏目妃菜、ラヴズオンリーユー役・久保田未夢、クロノジェネシス役・真名瀬日和が2月23日、浦和競馬場にて開催されたスペシャルトークショーに出演した。

浦和競馬では2月23日（月・祝）と2月25日（水）から2月28日（土）までの合計5日間、「ウマ娘 プリティーダービー×浦和競馬コラボイベント」を開催。オリジナルグッズのプレゼントやPOP UP STOREの出店、ウマ娘による場内アナウンス、アニメイトカフェ出張版、OSMOスタンプ販売などを実施。

イベント開催中は毎日レース名でのコラボも予定されており、23日には第8レースが「ラヴミー・ラヴユー・ラヴズ記念 Ｃ３(一)」、第9レースが「陸離の編纂者クロノ記念 Ｃ１ 選抜馬ア」、第10レースが「可能性は無限大マイル！グラン記念 Ｂ３(三)」、最終12レースが「ウマ娘トークショー開催記念 Ｃ２ 選抜馬ア」として開催されるなど各レース名でのコラボが行われた。

昨年2月にウマ娘の新キャストとして発表された夏目、久保田、真名瀬の3人はこの日、本馬場入場アナウンスなどを担当し、最終レース終了後、ウイナーズサークルにてスペシャルトークショーを行った。

この1年を振り返り、真名瀬は「あっという間でした。ナンバリングイベントもありがたいことに全部出走させて頂きました」とにっこり。ファンから「全部行ったよ！」などの声援が飛び、「リリースイベントなどでもソロ曲を歌わせて頂き、本当にすごい1年だったなと思います」と続けた。

久保田は「去年、ラヴズオンリーユーとしてウマ娘の仲間入りをさせて頂いてから、なぜかライブにいっぱい呼ばれたなと思います。ナンバリングライブから、大みそかのももクロさんのイベントだったり、TOKYO IDOL FESTIVALにも出たりしました。だから、ライブ衣装を着ている方が多くて、制服を着ることの方が珍しいです」と素直な感想を言葉に。ファンから「（制服姿も）かわいいよ！」との声が沸き起こった。

夏目妃菜

夏目は『ウマ娘』の6度目のナンバリングライブ「ウマ娘 プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier」 （さいたまスーパーアリーナ）にて披露された楽曲「Shake The World!!」について「これ、ライブで汗だくになりませんでした？」といい、久保田と真名瀬が「なりました！」と答えると、「振り付けが・・・ずっと飛んでるんですよ。かつ、一番最後に歌うアンコールの曲だったので“ヘトヘト”からの“ずっと跳ねて”みたいな。汗だくになりながら歌って踊っていた記憶があります」と述懐。6th EVENTがさいたまスーパーアリーナで開催され、この日のイベントも浦和競馬場で行われたことから「シェイクはさいたまの曲！」と言葉にし、ウマ娘と浦和競馬やさいたまを愛するファンからは大きな拍手を浴びた。しかし、久保田と真名瀬から「たぶん、違うよ」と冷静なツッコミを受け、一連のやり取りが笑いを誘った。

スペシャルトークショーでは、3人による、浦和競馬場の場内で販売しているお菓子の「食レポ」対決が行われた。夏目には「温泉に入りながら食レポを行う」、久保田には「寝起きの状態で食レポを行う」、真名瀬には「走りながら食レポを行う」という条件が付けられ、3人は果敢にお菓子の美味しさを伝えることに挑戦。「この酸味が・・・、酸味はないか。私の汗か」など軽快なトークで会場を沸かせた真名瀬が勝者となった。

久保田は「明日2月24日にゲーム『ウマ娘』がついに5周年を迎えます」と告げ、24日に予定されているゲームのアップデートの内容を紹介。「この3人でイベントをするのは初めてなのですが、レースの名前に自分たちのキャラクターの名前がついていたりなど貴重な体験をさせていただいた1日でした。このような機会がありましたら、またみなさんとお会いできることを楽しみにしています」と声を弾ませた。

夏目は「いつかまたこうやってみなさんと楽しめる日が来たらいいなと心の底から思います」と笑顔。真名瀬は「本当に楽しくてあっという間の時間でした。みなさんにまた会えるように今後も活動を頑張ります」と意気込みを言葉にし、多くのファンに見守られながら開催されたトークショーは幕を閉じた。