Cocomi「切りすぎましたね」前髪カット後のショット公開「可愛すぎて癒される」「親近感湧く」と反響
【モデルプレス＝2026/02/23】俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香夫妻の長女で、音楽家のCocomiが2月22日、自身のInstagramを更新。前髪をカットしたことを報告し、反響を呼んでいる。
【写真】24歳キムタク長女「何故浮く」切りすぎた前髪披露
Cocomiは「少し…切りすぎましたね。何故浮く。最近の写真たち」とつづり、前髪を切った後の写真や動画、愛犬とのショットや日々の風景を投稿。目元ぎりぎりでそろえた前髪が印象的なロングヘアのアップショットを公開し、動画では前髪が浮いていることが分かるように前髪を手で押さえたり離したりして見せている。また「メイクレシピ、後でストーリーに載せますね」とも続けている。
この投稿には「可愛すぎて癒される」「似合いすぎる」「透明感すごい」「親近感湧く」「天使様」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳キムタク長女「何故浮く」切りすぎた前髪披露
◆Cocomi、前髪カットを報告
Cocomiは「少し…切りすぎましたね。何故浮く。最近の写真たち」とつづり、前髪を切った後の写真や動画、愛犬とのショットや日々の風景を投稿。目元ぎりぎりでそろえた前髪が印象的なロングヘアのアップショットを公開し、動画では前髪が浮いていることが分かるように前髪を手で押さえたり離したりして見せている。また「メイクレシピ、後でストーリーに載せますね」とも続けている。
◆Cocomiの投稿に反響
この投稿には「可愛すぎて癒される」「似合いすぎる」「透明感すごい」「親近感湧く」「天使様」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】