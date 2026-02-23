「連休期間の楽しい韓国百貨店探訪記」「本当に韓国人がショッピングする所はここ」「韓国に来たら必ず寄らなければならない百貨店売り場」…。

最近中国の代表的交流サイト（SNS）の抖音（中国版ティックトック）に韓国の百貨店を訪問したとしてあふれる動画だ。

代表的な内需産業に挙げられる韓国の百貨店業界が「世界的店舗」に大変身中だ。ロッテ百貨店、新世界百貨店、現代百貨店の百貨店大手3社は外国人顧客売り上げで過去最大の実績を出している。今年は各社の外国人売上額が1兆ウォンを突破するだろうという見通しも出ている。特に今年の春節期間の売り上げが大幅に増加しこうした見方が強まっている。

韓国カルチャーの人気で訪韓外国人が増えた上に、旅行トレンドが団体観光から個人中心に再編され「自由ショッピング族」が増加した影響と分析される。

業界によると、新世界百貨店は1月の外国人売り上げが900億ウォンを超え月間基準で最高を更新した。昨年の外国人売り上げは2023年より3．5倍に増えた6000億ウォン台で年間最大を記録した。ロッテ百貨店も昨年の外国人売上額が7348億ウォン、現代百貨店は7000億ウォン台で記録を塗り替えた。昨年の内需不振の中で百貨店3社がいずれも業績改善に成功したのも外国人売り上げが内需の穴を埋めたためだ。

百貨店3社は今年の春節期間に歴代級の実績を上げた。新世界百貨店本店、江南（カンナム）店、センタムシティ店の14〜18日の外国人売り上げは昨年の春節より276％増加した。同じ期間に本店の中国人売り上げは416％増えた。現代百貨店のザ・現代ソウルもやはり同じ期間に中国人売り上げが210％増えた。ロッテ百貨店も13〜18日の外国人売り上げが昨年の春節より120％増加した。ロッテ百貨店関係者は「同じ期間に中国・台湾など中華圏顧客売り上げは260％増えこれまでの春節期間で最高の実績を記録した」と話した。

売り上げで外国人が占める割合も急拡大している。ロッテ百貨店と新世界百貨店本店、ザ・現代ソウルの売り上げで外国人の売り上げの割合は3〜4年前まで1桁にすぎなかったが、昨年は20％近くに増えた。国籍も過去には大多数が中国人だったが最近は多様化している。

外国人顧客は客単価が高い大口顧客でもある。今回の春節期間にロッテ百貨店釜山（プサン）本店の中国人顧客のブランド品売り上げは前回の春節より300％以上急増した。新世界百貨店は年3000万ウォン以上をショッピングする最上位クラスのS−VIP外国人顧客数が増加傾向だ。

百貨店がこうした特需を享受するのはまず外国人観光客が急増しているためだ。昨年訪韓外国人観光客が1894万人で過去最大を記録したのに続き、今年は過去初めて2000万人を超えるとみられる。中国の若者は韓国旅行後にソウルを懐かしがる「ソウル病」を訴えるほどだ。実際に中国のSNSには「ソウル病が再発した」という文とともに韓国の百貨店などでショッピングする動画が相次いで投稿されている。

ウォン安も外国人のショッピング需要を百貨店に導いている。業界関係者は「観光客がウォン建ての百貨店商品価格を自国通貨で換算すると安いと認識しブランド品と高級品を免税店ではなく百貨店で購入する傾向が強まった」と話す。

百貨店業界がショッピング、グルメ、体験を同時に楽しもうとする外国人のトレンドを攻略し体験型ポップアップストアと食品売り場に力を集中して外国人メンバーシップ優待を強化した戦略も功を奏した。

淑明（スンミョン）女子大学消費者経済学科のイ・ホンジュ教授は「外国人観光客が売り上げを左右する流れが強まり外国人顧客を引き込もうとする百貨店の店舗別特性化マーケティング競争はさらに激しくなるだろう」と話した。