ライブで「声がいいね」は素人？バンドマンが教える「通」と思われる魔法の言葉と業界用語の正しい使い方

ロックバンド「juJoe」のVo,Gtであり株式会社ヒライ企画の代表取締役も務める平井拓郎氏が、YouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」にて、「ライブハウスで通ぶれる専門用語」についての解説動画を公開した。



動画では、ライブハウスでの鑑賞時に周囲から「こいつ、分かってるな」と思われるための用語や振る舞いがユーモアを交えて紹介された。平井氏はまず、ライブハウスに入った瞬間に使える言葉として「ハコ鳴り」を挙げる。これはスピーカーから出る音（外音）とは異なり、建物や空間そのものが反響する音を指す。「ライブな音というのはそもそもその空間が反響する状況に作られている」とし、特に歴史あるライブハウスなどでこの響きを感じ取ることが「通」への第一歩だと語った。



演奏が始まってからは、バンド全体のリズムが揃っていることを指す「縦の合い（ライン）」や「音の粒が揃っている」といった表現が有効だと解説。さらに、各パートへの具体的な褒め言葉として、ファンキーな演奏をするギタリストには「黒い」、ドラムの基本となる3点（ハイハット、バスドラム、スネア）の音量バランスが良い場合には「キットバランスが良い」といった専門的な言い回しを紹介した。



また、平井氏はボーカルを褒める際の注意点として、単に「いい声だね」と言うのは素人っぽく聞こえてしまうと指摘。その回避策として、ギターボーカルであれば「ギター上手いな」と演奏技術に言及したり、高音域でも言葉が崩れない「発音の維持」を称賛したりすることで、玄人感を演出できるという独自の視点を披露した。一方で、「スネアが後乗りだね」といったリズムの細部への言及は、間違っていた場合のリスクが高いため注意が必要だとも付け加えている。



平井氏はこれらの用語について、単なる知識のひけらかしではなく、ブッキング（対バン）の組み合わせに込められた意図や、演奏者の細かな技術に気づくこと自体が、演者への深いリスペクトにつながると示唆している。ライブハウスという空間をより深く楽しむための視点として、音楽ファンにとって興味深い内容となっている。