「うちの子、語彙が少ないのでは？」「自分の意見をちゃんと言えない」‥‥‥。子どもの「言葉にする力」の衰えを危惧する声が増えています。文章の専門家・山口拓朗氏が著した『12歳までに身につけたい「ことば」にする力 こども言語化大全』（ダイヤモンド社）は、マンガと「言葉を使ったゲーム」を通じて、子ども（小学校低学年〜高学年）が楽しく言語化能力を身につけられる画期的な一冊。今回は、「言語化とは何か？」「言語化できるとどんないいことがあるのか？」を小学生にもわかりやすく描いた水谷さるころさんによるマンガを本書から抜粋して、紹介します。

作文を書くと「楽しかった」ばっかりに

拙著『12歳までに身につけたい「ことば」にする力 こども言語化大全』では、気持ちを言語化するのが苦手な小学校5年生の女の子・りおが、ネコの姿をした言語化の神・ゲンゴローに出会って、言語化の楽しさを知り、夢をかなえるまでを、水谷さるころさんのマンガで描いています。

今回ご紹介するのは、りおが「感情を表すことばにはたくさんの種類がある！」と気づく回。

授業で、運動会の作文を書くことになったりお。とても楽しかった思い出なのであっという間に書けてしまいます。

「私が楽しかったのは玉入れです。たくさん入れて、赤組が勝ちました。

ダンスはポンポンを持って踊れたので楽しかったです。

徒競走は、私は走るのが好きなので、走る前からなんだか楽しかったです。」

ところが、それを隣の男子に見せると‥‥。

