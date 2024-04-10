ÂçÃ«æÆÊ¿¡ÖºÇ¸å¤Ë¥È¥é¥¦¥È¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¡Ä¡×Á°²óWBC·è¾¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âÅê¤²¤Ê¤¤¤«Ê¹¤«¤ì¶ì¾Ð¤¤
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê½Ð¾ì¤»¤º¡¢º£¥¥ã¥ó¥×2ÅÙÌÜ¤Î¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤ËÅÐÈÄ¡£33µå¤òÅê¤²¡¢ºÇÂ®¤Ï99¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó159.3¥¥í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢º£¥¥ã¥ó¥×½é¤È¤Ê¤ë²°³°¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò¹Ô¤¤¡¢5¥»¥Ã¥È·×35¥¹¥¤¥ó¥°¤Çºô±Û¤¨¤ÏÆÃÂç¤Î°ìÈ¯¤ò´Þ¤à4ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅêÂÇ¤ÎÄ´À°¤ò½ª¤¨¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÁ°²ó23Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC)¤Î·è¾¡¤Ç9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ë¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤âÅÐÈÄ¤·¤Ê¤¤¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¡ÖºÇ¸å¤Ë¥È¥é¥¦¥È¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤éÅê¤²¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ç¸ò¤ï¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
