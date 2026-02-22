普通のニットも服も見違える「ありきたりじゃない」テクニック





ニットを余すことなく楽しみつくすために。「着方のテクニック」の引き出しを増やすべく、海外のランウェイやファッショニスタから得た、イメージソースを幅広くストック。







「アンバランスなシルエット」でマイナーチェンジ

シンプルなスタイルに意外性をもたらす、シルエットのさじ加減に注目。あえて作る「ズレ」が装いの鮮度を高めるヒントに。

スリムなニーハイとぴったりとしたニットパンツ。タイトなニットパンツをロングブーツにINして、緊張感のあるIラインに仕上げたBurberry。脚にぴったりと沿うニットパンツのリブの編み地も縦の流れをアシスト。







メンズに学ぶ「柄ニットのこなし方」

遊びの効いた柄ニットを、うまく装いに落とし込むためには？サイジングや細部の着こなしが光るメンズのルックが参考に。

首元をシャツでつめて柄の存在感を和らげる。幅太ボーダーのラフさを軽減するために、白シャツで首元の隙間をうめてきちんと感をカバー。







ニットを高める「着方のひとひねり」

シンプルなニットがなぜかオシャレに見える理由は、「着方のひと工夫」にアリ。装いの完成度を左右する、ささいなテクニックをピックアップ。

＋ベルトで「ペプラム風のすそを自作」。ニットの上からレザーベルトをタイトにしぼってウエストをマーク。ゆるやかなシルエットにメリハリがつくうえ、ハンサムなアクセントとしても作用する。







（全25スタイルの実例集へ）

≫≫ 普通のニットも「普通の服も見違える」 ありきたりじゃないコーディネートのテクニック