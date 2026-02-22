【最終回】韓国ドラマ「美女と純情男」第60話〜第65話【あらすじ】

毎週月曜〜金曜あさ8時15分から、韓流プレミア「美女と純情男」（主演：チ・ヒョヌ、イム・スヒャン 全65話）を放送中！※「TVer」にて、放送後ひる12時より見逃し配信中！「テレ東プラス」では、2月23日（月・祝）〜2月27日（金）放送、第60話〜第65話（最終回）のあらすじを紹介する。※チ・ヒョヌ 独占インタビューはこちら！【2月23日（月・祝）放送 第60話】

サングが突然姿を消したため、クムジャは未徴収の家賃を立て替えてもらおうとエギョを訪ねることに。エギョが不在で帰ろうとするクムジャの前に、偶然ジンテクが現れる。迷いながらも口を開くクムジャの話に言葉を失うジンテク。そんなジンテクはジンダンとエギョを呼び出す。そして、ジンダンと書類を取り合いになったジンテクは、テーブルに頭を打ち倒れると動かなくなる。慌ててその場を去るジンダン。するとそこへ、遅れてエギョがやってきて…。【2月24日（火）放送 第61話】ドラがピルスンとハグして談笑するのを目にし、俺はお前のせいで全てを失ったのにと怒りに燃えるジンダン。一方、キム家では、訪ねてきたジンテクからピルスンの養子縁組の件に関し、家庭裁判所にて決定が下されたとの事後報告を受ける。また、ピルスンにはジンテクから電話があり、明日ゴーゴーエンタに来るようにと命じられる。そんな中、一度でいいから最後に食事をしようというジンダンの頼みを拒んだドラは、理性を失ったジンダンに…。【2月25日（水）放送 第62話】会社に復帰したピルスンに、涙声のドシクからドラが事故に遭ったと言う連絡が入る。そして、病院を訪れるピルスンの目の前には、自分が置かれた状況をのみ込むことができず、取り乱すドラの姿が。また、逃走中のジンダンをジンテクと協力し捕まえるピルスン。ジンダンを警察に引き渡すも、世間からAPPグループ全体が叩かれる状況に。それを受け、緊急記者会見を開くジンテク。そんなジンテクは、ジンダンに対しある大きな決断をし…。

【2月26日（木）放送 第63話】

ピルスンの荷物になりたくないドラだが、1人で逃げることもできず心を痛めていた。そんなドラは訪ねてきたソニョンとスヨンに、ピルスンと別れるために協力してほしいと話す。

一方、ドラの事故を知りドシクへ連絡するも相手にされないミジャ。自力で入院先を捜し会いに行くと、ドラからピルスンが捜せない場所に連れていってくれと頼まれる。ミジャはスヨンとソニョンに会い、ドラと遠くに行くためのお金を出させると、ドラを連れ病院から姿を消し…。

【2月27日（金）放送 第64話】

歩ける兆しが見えず自暴自棄になるドラと、ドラに何を言われても献身的に付き添うピルスン。そうした様子がパパラッチによりSNSにあがると、2人を応援する声が多数届き、海外にまで話題が拡散される。

世間の声に励まされたドラはもう一度リハビリを頑張るが、なかなかうまくいかずにピルスンを突き飛ばしてしまう。その瞬間、自分の足で立っているドラの姿が。ピルスンと涙を流し喜びを分かち合うドラだったが、ピルスンへ別れを切り出し…。

【3月2日（月）放送 第65話（最終回）】





建築大賞に選ばれたドジュンは留学をすることに。卒業するまで待っていてくれというドジュンに、一緒についていくと言うマリ。

そんな中、スンジョンに無一文で家族の誰にも相手にされないミジャが会いに行くと、ドジュンとマリが婚約するという話を聞く。すると、ドジュンの婚約を口実にジンテクの家にお金を要求しに行くミジャ。そして、ジンテクからその話を聞いたドシクは、ミジャを呼び出し、ドラとドジュンのために一緒に死のうと訴え…。



出演者

コ・ピルスン／コ・デチュン：チ・ヒョヌ

パク・ドラ／キム・ジヨン：イム・スヒャン

ペク・ミジャ：チャ・ファヨン

コン・ジンダン：コ・ユン



脚本・演出

【脚本】

キム・サギョン「紳士とお嬢さん」「たった一人の私の味方」

【演出】

ホン・ソック「たった一人の私の味方」



3月3日（火）あさ8時15分から、韓流プレミア「花が咲けば、月を想い」（主演 ：ユ・スンホ、イ・ヘリ（Girl's Day）全23話）がスタートします。

どうぞお楽しみに！