ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われた。今季限りで現役を引退する坂本花織（シスメックス）にとって、五輪ラストダンス。夢舞台へのお別れの仕方に、感動が広がった。

坂本は、これまでの様々な振り付けを取り入れた特別な「A MILLION DREAMS」に乗り、ダブルアクセルや3回転ループに成功。表情豊かに滑り終えると、柔らかく笑って大声援を浴びた。

フィナーレでは恒例となったセルフィー担当として、仲間たちとの写真を撮影。最後は三浦璃来、木原龍一の“りくりゅう”とともに、リンクの五輪マークに優しく触れ、目元をぬぐった。

坂本にとってスケーターとして五輪での演技はこの日がラスト。夢舞台に別れを告げる振る舞いには、X上の視聴者も感動が止まらない。

「かおちゃんのセルフィーと五輪マークなでていったとこには泣いてました。感情ジェットコースター」

「最後に花織ちゃんとりくりゅうが氷の、五輪マークのところを撫でていた。見ていて胸に熱いものがこみ上げてきたよ」

「お別れの挨拶してた」

「あんなにおどけてたのに五輪マークにタッチして涙キラリしてるかおちゃん」

「五輪マークに触れるかおりくりゅう」

「氷上の五輪マークにお辞儀していってて涙」

坂本は、中継局のインタビューで「セカンドキャリアでも活躍できるように頑張ります」と今後を見据えていた。



（THE ANSWER編集部）