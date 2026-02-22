「俺の順番だろ！」怒鳴るクレーマー客を一瞬で黙らせた！？先輩の【神対応】とは一体…？
読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！話題のレストランでアルバイトをしている主人公。ある日、整列を担当していると突然お客さんから激怒されてしまいます。思わぬクレームに隠された驚きの真実とは？
頼りになる先輩が駆けつけて対応！冷静に状況を確認すると…？
＜前回のお話＞
大人気のレストランで初めて整列係を任された私。順調にご案内できていると思っていた矢先、突然男性のお客様から「順番を抜かされている！」とものすごい剣幕で怒鳴られてしまいました。
名簿を確認しても身に覚えのないクレームにパニックになってしまった私は、急いで店内の先輩に助けを求めました。
そして、このあとまさかの事実が発覚して...！？
駆けつけてくれた先輩は、怯える私をやさしく後ろに下げてから、怒り心頭の男性に向かって深くお辞儀をしました。「お客様、大変申し訳ございません。詳しい状況をお伺いしてもよろしいでしょうか？」と落ち着いたトーンで話しかけました。
先輩の堂々とした態度のおかげで、男性も少しだけトーンダウンし、先ほど案内したグループが自分たちより後に来たはずだと主張し始めました。先輩はリストと照らしあわせながら話を聞いていました。
私は先輩の後ろで、ひたすら「自分のミスでご迷惑をおかけしてしまった」と落ち込んでいました。ところが、先輩が男性のお客様と一緒に待機リストの記入欄をひとつずつ指差し確認していくと、どこか不自然な点が...。そこで先輩はなにかを察したように、やさしく男性に質問を投げかけました。
怒るお客様の勘違い！？発覚したまさかの事実に思わず拍子抜け
「恐れ入りますが、お名前はこちらにご記入いただきましたでしょうか？」と先輩が尋ねると、男性は「いや、書いたけど？」と答えました。
そこで確認すると、なんと男性は隣のお店の待機リストに名前を書いていたのです！順番を抜かしたわけではないというまさかの事実が発覚しました。
驚きの真実を知った男性は、顔を真っ赤にして「あっ…書くところ間違えてたわ…」と途端に気まずそうな表情を浮かべました。怒鳴ってしまったことを小さく謝罪すると、そそくさと列から離れていきました。
先輩は「よくあることだから気にしないで」と私をやさしく慰めてくれ、私は安堵のあまり涙が出そうになりました。理不尽なクレームには驚かされましたが、先輩の冷静な対応から多くを学ぶことができた、忘れられない出来事となりました。
思い込みからくる理不尽なクレームには本当にヒヤッとさせられますね。どんなときも焦らず、冷静に事実確認をすることの大切さが伝わってきます。頼りになる先輩がしっかりとサポートしてくれて本当によかったです！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部