「俺の順番だろ！」怒鳴るクレーマー客を一瞬で黙らせた！？先輩の【神対応】とは一体…？

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！話題のレストランでアルバイトをしている主人公。ある日、整列を担当していると突然お客さんから激怒されてしまいます。思わぬクレームに隠された驚きの真実とは？

＜前回のお話＞

大人気のレストランで初めて整列係を任された私。順調にご案内できていると思っていた矢先、突然男性のお客様から「順番を抜かされている！」とものすごい剣幕で怒鳴られてしまいました。

名簿を確認しても身に覚えのないクレームにパニックになってしまった私は、急いで店内の先輩に助けを求めました。

そして、このあとまさかの事実が発覚して...！？

駆けつけてくれた先輩は、怯える私をやさしく後ろに下げてから、怒り心頭の男性に向かって深くお辞儀をしました。「お客様、大変申し訳ございません。詳しい状況をお伺いしてもよろしいでしょうか？」と落ち着いたトーンで話しかけました。

先輩の堂々とした態度のおかげで、男性も少しだけトーンダウンし、先ほど案内したグループが自分たちより後に来たはずだと主張し始めました。先輩はリストと照らしあわせながら話を聞いていました。

私は先輩の後ろで、ひたすら「自分のミスでご迷惑をおかけしてしまった」と落ち込んでいました。ところが、先輩が男性のお客様と一緒に待機リストの記入欄をひとつずつ指差し確認していくと、どこか不自然な点が...。そこで先輩はなにかを察したように、やさしく男性に質問を投げかけました。