¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óvs¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[2.21 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè23Àá](¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê)
¢¨23:30³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó]
ÀèÈ¯
GK 40 ¥è¥Ê¥¹¡¦¥¦¥ë¥Ó¥Ã¥Ò
DF 2 ¥À¥è¡¦¥¦¥Ñ¥á¥«¥Î
DF 3 ¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§
DF 19 ¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹
DF 44 ¥è¥·¥×¡¦¥¹¥¿¥Ë¥·¥Ã¥Á
MF 6 ¥è¥·¥å¥¢¡¦¥¥ß¥Ã¥Ò
MF 10 ¥¸¥ã¥Þ¥ë¡¦¥à¥·¥¢¥é
MF 14 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹
MF 17 ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥º
MF 45 ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥Ñ¥Ö¥í¥Ó¥Ã¥Á
FW 9 ¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó
¹µ¤¨
GK 26 ¥¹¥Ù¥ó¡¦¥¦¥ë¥é¥¤¥Ò
DF 4 ¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¿¡¼
DF 21 °ËÆ£ÍÎµ±
DF 22 ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥²¥ì¥¤¥í
MF 8 ¥ì¥ª¥ó¡¦¥´¥ì¥Ä¥«
MF 20 ¥È¥à¡¦¥Ó¥·¥ç¥Õ
MF 42 ¥ì¥Ê¡¼¥È¡¦¥«¡¼¥ë
FW 7 ¥»¥ë¥¸¥å¡¦¥Ë¥ã¥Ö¥ê
FW 11 ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó
´ÆÆÄ
¥Ó¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë
[¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È]
ÀèÈ¯
GK 40 ¥«¥¦¥¢¡¦¥µ¥ó¥È¥¹
DF 5 ¥ª¡¼¥ì¥ë¡¦¥¢¥á¥ó¥À
DF 15 ¥¨¥ê¥¹¡¦¥¹¥¥ê
DF 34 ¥Ê¥à¥Ç¥£¡¦¥³¥ê¥ó¥º
MF 6 ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Û¥¤¥ë¥ó¥É
MF 16 ¥Ò¥å¡¼¥´¡¦¥é¡¼¥·¥ç¥ó
MF 18 ¥Þ¥Õ¥à¡¼¥É¡¦¥À¥Õ¡¼¥É
MF 20 Æ²°ÂÎ§
MF 21 ¥Ê¥µ¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó
MF 29 A. Amaimouni-Echghouyab
FW 19 ¥¸¥ã¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥Ð¥ª¥ä
¹µ¤¨
GK 23 ¥ß¥Ï¥¨¥ë¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Æ¥é¡¼
GK 33 ¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥°¥é¡¼¥ë
DF 2 E. Baum
DF 26 ¾®¿ù·¼ÂÀ
MF 8 ¥Õ¥¡¥ì¥¹¡¦¥·¥ã¥¤¥Ó
MF 27 ¥Þ¥ê¥ª¡¦¥²¥Ã¥Ä¥§
MF 31 L. Arrhov
FW 9 ¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥Ö¥ë¥«¥ë¥È
FW 25 ¥¢¥ë¥Î¡¼¡¦¥«¥ê¥à¥¨¥ó¥É
´ÆÆÄ
¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È ¥ê¥¨¥é
¢¨23:30³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó]
ÀèÈ¯
GK 40 ¥è¥Ê¥¹¡¦¥¦¥ë¥Ó¥Ã¥Ò
DF 2 ¥À¥è¡¦¥¦¥Ñ¥á¥«¥Î
DF 3 ¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§
DF 19 ¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹
DF 44 ¥è¥·¥×¡¦¥¹¥¿¥Ë¥·¥Ã¥Á
MF 6 ¥è¥·¥å¥¢¡¦¥¥ß¥Ã¥Ò
MF 10 ¥¸¥ã¥Þ¥ë¡¦¥à¥·¥¢¥é
MF 14 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹
MF 17 ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥º
MF 45 ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥Ñ¥Ö¥í¥Ó¥Ã¥Á
¹µ¤¨
GK 26 ¥¹¥Ù¥ó¡¦¥¦¥ë¥é¥¤¥Ò
DF 4 ¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¿¡¼
DF 21 °ËÆ£ÍÎµ±
DF 22 ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥²¥ì¥¤¥í
MF 8 ¥ì¥ª¥ó¡¦¥´¥ì¥Ä¥«
MF 20 ¥È¥à¡¦¥Ó¥·¥ç¥Õ
MF 42 ¥ì¥Ê¡¼¥È¡¦¥«¡¼¥ë
FW 7 ¥»¥ë¥¸¥å¡¦¥Ë¥ã¥Ö¥ê
FW 11 ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó
´ÆÆÄ
¥Ó¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë
[¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È]
ÀèÈ¯
GK 40 ¥«¥¦¥¢¡¦¥µ¥ó¥È¥¹
DF 5 ¥ª¡¼¥ì¥ë¡¦¥¢¥á¥ó¥À
DF 15 ¥¨¥ê¥¹¡¦¥¹¥¥ê
DF 34 ¥Ê¥à¥Ç¥£¡¦¥³¥ê¥ó¥º
MF 6 ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Û¥¤¥ë¥ó¥É
MF 16 ¥Ò¥å¡¼¥´¡¦¥é¡¼¥·¥ç¥ó
MF 18 ¥Þ¥Õ¥à¡¼¥É¡¦¥À¥Õ¡¼¥É
MF 20 Æ²°ÂÎ§
MF 21 ¥Ê¥µ¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó
MF 29 A. Amaimouni-Echghouyab
FW 19 ¥¸¥ã¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥Ð¥ª¥ä
¹µ¤¨
GK 23 ¥ß¥Ï¥¨¥ë¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Æ¥é¡¼
GK 33 ¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥°¥é¡¼¥ë
DF 2 E. Baum
DF 26 ¾®¿ù·¼ÂÀ
MF 8 ¥Õ¥¡¥ì¥¹¡¦¥·¥ã¥¤¥Ó
MF 27 ¥Þ¥ê¥ª¡¦¥²¥Ã¥Ä¥§
MF 31 L. Arrhov
FW 9 ¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥Ö¥ë¥«¥ë¥È
FW 25 ¥¢¥ë¥Î¡¼¡¦¥«¥ê¥à¥¨¥ó¥É
´ÆÆÄ
¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È ¥ê¥¨¥é
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹