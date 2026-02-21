¡ÖSBI¾Ú·ôPlus¡×¥ê¥êー¥¹³«»Ï¡ª¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÌÃÊÁ¤Î¼«Æ°Ï¢·È¤ä2021Ç¯¤«¤é¤Î»ñ»º¿ä°ÜÉ½¼¨¤Ê¤É¿·µ¡Ç½¤ò¼Âµ¡¸¡¾Ú
¥Ý¥¤³èYouTuber¤Î¤ª¤Ë¤Þ¤ë»á¡Ê¤ª¤Ë¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ë¤¬¡¢¡Ö¡ÚÇúÂ®²á¤®¤¿¡ÛSBI¾Ú·ô¥æー¥¶ーÉ¬¸«¡ªÂÔË¾¤Î¿·¥¢¥×¥ê¡ÖSBI¾Ú·ôPlus¡×¤òºÇÂ®¥ì¥Ó¥åー¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£2026Ç¯2·î21Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿SBI¾Ú·ô¤Î¿·¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤È»ÈÍÑ´¶¤ò¼Âµ¡¤Ç¸¡¾Ú¤·¡¢»ñ»º´ÉÍý¤Ë¤ª¤±¤ëÍøÊØÀ¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖSBI¾Ú·ôPlus¡×¤ÏiPhoneÈÇ¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¡¢AndroidÈÇ¤Ï½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤Ë¤Þ¤ë»á¤¬¤Þ¤º¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤¬¡Ö»ñ»º¾ðÊó¤Î³ÎÇ§¡×¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ô¤äÅê»ñ¿®Â÷¤Î¼è°úµ¡Ç½¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¤Ë¤Ï½¾Íè¤Î¡ÖSBI¾Ú·ô ³ô¡×¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢»ñ»º¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö´¶Æ°¤¹¤ëÇúÂ®¤Ã¤×¤ê¡×¤À¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
Æ°ºî¤¬¹âÂ®¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤Ë¤Þ¤ë»á¤Ï3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Âè°ì¤Ë¡Ö¼è°úÃíÊ¸¤Î½Å¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤ò´°Á´¤ËÀÚ¤êÎ¥¤·¤¿¡×¤³¤È¡¢ÂèÆó¤Ë´ûÂ¸¥¢¥×¥ê¤Î²þ½¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥¼¥í¤«¤é¤Î¿·µ¬³«È¯¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢Âè»°¤ËWeb¥Úー¥¸¤ÎÆÉ¤ß¹þ¤ß»þ´Ö¤òÇÓ½ü¤·¡Ö¥¢¥×¥ê¼«ÂÎ¤¬Ä¾ÀÜÉÁ²è¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢²èÌÌÀÚ¤êÂØ¤¨»þ¤ÎÂÔµ¡»þ´Ö¤¬ÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼Âµ¡¥ì¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¤ª¤Ë¤Þ¤ë»á¤¬´¶Æ°¤·¤¿µ¡Ç½¤È¤·¤Æ2ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î³ô¥¢¥×¥ê¤ÇÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÌÃÊÁ¡×¤¬¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÆ±´ü¤µ¤ìÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿ÅÀ¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢2021Ç¯8·î¤Þ¤ÇÁÌ¤ë²áµî¤Î»ñ»º¿ä°Ü¥Çー¥¿¤ò½Ö»þ¤ËÉ½¼¨¤Ç¤¤ëÅÀ¤À¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï1～2Ç¯Á°¤Þ¤Ç¤·¤«³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢Ìó5Ç¯È¾Á°¤Î¥Çー¥¿¤Þ¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ë±ÜÍ÷¤Ç¤¤ëÀÇ½¤ò¡Ö¤«¤Ê¤ê¤¹¤´¤¤¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢UI¤Î¸«¤ä¤¹¤µ¤äÇÛÅö¶â¾ðÊó¤Î³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖSBI¾Ú·ô¤ÇNISA¤äiDeCo¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¿ä¾©¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏiPhone¤Î¤ß¤ÎÂÐ±þ¤À¤¬¡¢Æü¡¹¤Î»ñ»º¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¸úÎ¨²½¤·¤¿¤¤¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍÑ¤Ê¥Äー¥ë¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
