¡¡2024Ç¯¤ËÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç²Î¼ê¤Î¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡£¥Þ¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤Î¡¢2·î2Æü¤ÎÅê¹Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½Ð»º¸å¤â¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¤ã¤ê¡¼¤µ¤ó¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤É¤Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÈáÄË¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î2Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¤Î°é»ù¤ËÉ¬¿Ü¤ÊÊÝ°é±à¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤òÆþ¤ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¤Ï1000Ëü°Ê¾å¤âÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¡¢X¤Ç¤Ï¡Ô·ÝÇ½¿Í¤Ç¤âÍî¤Á¤ë¤Î¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤¡©ÉáÄÌ¤Î»Å»ö¤è¤êÂ¿Ë»¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¶¯¤¤¤Î¤Ë¡Õ¡Ô·ÝÇ½¿Í¤ÇÂ¿Ë»¤Ê¤Î¤ËÉáÄÌ¤ËÂÔµ¡»ùÆ¸¤Ë¤Ê¤ë¤ÎÆüËÜ¤ä¤Ð¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡Ä¡Õ¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤¬¤¤ã¤ê¡¼¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿¾õÂÖ¤À¡£
¡Ö¼Â¤Ï¤¤ã¤ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÔÊÝ°é±àÍî¤Á¤¿¡ÕÅê¹Æ¤Î1½µ´ÖÁ°¤Ë¡¢¡Ô¤ª´ê¤¤¡ÄÊÝ°é±àÆþ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¡Ä¡ª9Æü´ÖÏ¢Â³¥ª¥Ú¡Õ¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤ÎÉéÃ´¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡2023Ç¯¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÍÕ»³¾©Ç·¤È·ëº§¤·¤¿¤¤ã¤ê¡¼¡£·ëº§¸å¤â¡¢SNS¤ËÉ×¤Î»Ñ¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅÐ¾ì¤·¡¢Ãç¤è¤·¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤¤ã¤ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢2026Ç¯¤â³¤³°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¹ñÆâ¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡¢¥¦¥§¥ÖÏ¢ºÜ¡¢´§¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØCHINTAI presents ¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å Chapter #0 ¡ÁTouch Your Heart¡Á¡Ù¡ÊJFN·ÏÎó¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÍÕ»³¤µ¤ó¤â¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍèÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤â¡Ø¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤ä¡¢3·î¤«¤éÇÛ¿®Í½Äê¤Î¡Ø¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¡Ù¡ÊLemino¡Ë¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿Ë»¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤Ð¤Ç»Ù¤¨¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¿´ÇÛ¤¬½¸¤Þ¤ë2¿Í¤Î²ÈÄí»ö¾ð¤À¤¬¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤Ï2·î15Æü¤ÎX¤Ç¡Ô¤Á¤Ê¤ß¤ËÊÝ°é±à¤Ï2¼¡Êç½¸¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡ù¡Á¡Õ¤Èµ¤¾æ¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÍÂ¤±Àè¤¬Áá¤¯·è¤Þ¤ë¤³¤È¤òµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£