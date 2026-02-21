ORANGE RANGE ·ëÀ®25¼þÇ¯µÇ°ÆÃÈÖ¡Ø¥á¥ó¥½ー¥ì¡Ù¸ø³«·èÄê¡ª¥²¥¹¥È¤ÏÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤ÈÎã¤¨¤Ð±ê
2·î22Æü¤Ë·ëÀ®25¼þÇ¯¥¤¥äー¤ËÆÍÆþ¤¹¤ëORANGA RANGE¤¬¡¢Æ±Æü19»þ¤«¤é¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¤Ë¤Æ¡ØORANGE RANGE 25¼þÇ¯µÇ°ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡Ö¥á¥ó¥½ー¥ì¡×¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿¡¢·ëÀ®25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë²ÆìÎÁÍý²°¤Ç¥á¥ó¥Ðー5¿Í¤¬»ÍÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÂ¾¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¤¤¿¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï25¼þÇ¯¤Î½ÅÂç¹ðÃÎ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£
¥²¥¹¥È1ÁÈÌÜ¤Ï¡¢ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤Î¥Üー¥«¥ëÄ¹²°À²»Ò¤È¥Ùー¥¹¤Î·ê¸«¿¿¸ã¡£
ORANGE RANGE¤Ï¡¢4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÎÐ²«¿§ÂçÌëº×2026¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î±ï¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤¬¥²¥¹¥ÈÅÐ¾ì¡£¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤¬Ãç¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥²ー¥à¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¡£
2ÁÈÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÎã¤¨¤Ð±ê¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¼«¿È¤Î½ÐÓò»Ò¤ËORANGE RANGE¤Î³Ú¶Ê¡ÖÌ´¿Í¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤êORANGE RANGE¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤ÎÈà¤é¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢25¼þÇ¯·ëÀ®µÇ°Æü¤Î2·î22Æü0»þ¤è¤ê¡¢¿·¶Ê¡Ö¥á¥ó¥½ー¥ì feat.¥½¥¤¥½ー¥¹¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë²Æì¤Î°§»¢¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥á¥ó¥½ー¥ì¡Ê¤è¤¦¤³¤½¡Ë¡×¤ò·Ç¤²¤¿ËÜºî¤Ï¡¢25¼þÇ¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¤ò¸¶ÅÀ²óµ¢¤ÎÁÛ¤¤¤Ç·Þ¤¨¤ë¡¢Èà¤é¤é¤·¤¤Í·¤Ó¿´¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2026.02.22 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¥á¥ó¥½ー¥ì feat.¥½¥¤¥½ー¥¹¡×
