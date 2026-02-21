¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÇ¢ª¡Ø¥Í¥º¥ß¡Ù¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¼¡¤Î½Ö´Ö¡ÄÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¡íÆ°¤¡í¤¬60ËüºÆÀ¸¡Ö¥¬¥ÁÀª¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÉ¬»à¤Ç²Ä°¦¤¤£÷¡×
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¾®¤µ¤Ê¥Í¥º¥ß¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿½Ö´Ö¡¢Ç¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎËÜµ¤¤Ö¤ê¤Ë¡Ö»¦°Õ¤Ä¤è¤áw¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¡£Åê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç60.3ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¥¬¥ÁÀª¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÇ¢ª¡Ø¥Í¥º¥ß¡Ù¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¼¡¤Î½Ö´Ö¡ÄÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë"Æ°¤"¡Û
¾®¤µ¤Ê¥Í¥º¥ß¤Ë¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Þ¤°¤í¤È¤Û¤Ã¤±¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ß¥Ì¥¨¥Ã¥È¤ÎÃË¤Î»Ò¡Ö¤Þ¤°¤í¡×¤¯¤ó¤Î»Ñ¡£¤³¤ÎÆü¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤ÇÇ¤¬¹¥¤ß¤½¤¦¤ÊÆ°²è¤òºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
²èÌÌ¤ÎÃ¼¤«¤é¤Á¤ç¤í¤Á¤ç¤í¤È¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê°ìÉ¤¤Î¥Í¥º¥ß¡£¼ÂÊª¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤Ê±ÇÁü¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤°¤í¤¯¤ó¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡ØËÜÊª¡Ù¤Ë¸«¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÂÎ¤¬Á°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ã»¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤ª¤Æ¤Æ¤¬²èÌÌ¤Ø¤ÈÀª¤¤¤è¤¯·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÜÂ®¤«¤Èµ¿¤¦¤Û¤É¤Î¹âÂ®Ï¢ÂÇ
¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¤·¤¿¤Þ¤°¤í¤¯¤ó¤Ï¡¢ÌÜ¤Ë¤â»ß¤Þ¤é¤ÌÂ®¤µ¤Ç²èÌÌ¤ò¥«¥ê¥«¥ê¡£¤µ¤é¤ËÎ¾¼ê¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢ÌÔ¥¹¥Ôー¥É¤ÇÏ¢ÂÇ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤¬¡ÖÇÜÂ®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ï¤¶¤ï¤¶½ñ¤Åº¤¨¤¿¤Û¤É¤ÎÂ®¤µ¡£¼ÂºÝ¡¢»×¤ï¤ººÆÀ¸Â®ÅÙ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
¥Í¥º¥ß¤ÎÆ°¤¤¬°ì½Ö»ß¤Þ¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤«¡©¡×¤È¤Ç¤â¸À¤¤¤¿¤²¤Ë¼ê¤¬´Ë¤à¾ìÌÌ¤â¡£¤·¤«¤·ºÆ¤ÓÆ°¤½Ð¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¤Þ¤°¤í¤¯¤ó¤ÏÂ¨ºÂ¤ËºÆ¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡£¤¢¤ê¤Ã¤¿¤±¤ÎÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¹¶·â¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
ÆÍÁ³¡¢¥Í¥º¥ß¤Î»Ñ¤¬¾Ã¤¨µî¤Ã¤Æ¡Ä
·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤ÎËö¡¢¥Í¥º¥ß¤Ï²èÌÌ¤ÎÃ¼¤Ø¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥Ã¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µÞ¤Ë¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ò¼º¤Ã¤¿¤Þ¤°¤í¤¯¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ì¡©¡×¤È¤Ç¤â¸À¤¤¤¿¤²¤Ë¥¥ç¥í¥¥ç¥í¡£¤Ä¤¤¤µ¤Ã¤¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÆÍÁ³¤ÎÀÅ¼ä¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
É¬»à¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ë¼è¤êÆ¨¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦É½¾ð¤â¤É¤³¤«ÀÚ¤Ê¤²¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ü¥Ç¥£¤Ë½É¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥¿ーº²¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤°ì¥³¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£
²èÌÌ¾å¤ÎÆó¼¡¸µ¥Í¥º¥ß¤òÉ¬»à¤Ë»ÅÎ±¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢TikTok¤Ç60.3Ëü²ó°Ê¾å¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÉ¬»à¤Ç²Ä°¦¤¤¹¥¤¡×¡Ö²èÌÌ¤Ï½ý¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤±¤É¡Ä¡×¡Ö»ä¤ÎÇ¤â¤á¤Ã¤Á¤ãÍ·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤Ï¤¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤Þ¤°¤í¤È¤Û¤Ã¤±¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ì¥¨¥Ã¥È¤Î·»Ëå¤Ë¤è¤ë¤æ¤ë¤¯¤Æ°¦¤é¤·¤¤Æü¾ï¤¬¿ôÂ¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ã¤³¤¤ÂÎ¤ËÃ»¤¤¼êÂ¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÈïÌÓ¡Ä¡Ä¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇËË¤¬´Ë¤àÆ°²è¤Ð¤«¤ê¡£ÉáÃÊ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê¡ØËÜµ¤¡Ù¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Þ¤°¤í¤È¤Û¤Ã¤±¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§º´¡¹ÌÚ¤¨¤ß¤³
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£