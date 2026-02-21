¡Ö¤È¡¢ÍÏ¤±¤ë¡Ä¡×²¹Àô³¹¡¦Åò²Ï¸¶¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤Î²¹Àô¤Ø¡¿±ì¤Î¸þ¤³¤¦¤ËÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë2¡Ê2¡Ë
¥¿¥Ð¥³¤Î±ì¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Î¿´¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡¢ÀÄÇ¯¡¦ÌçÌî½¼¡Ê¤«¤É¤Î¤ß¤Ä¤ë¡Ë¡£Åìµþ¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤²¹Àô³¹¡¦Åò²Ï¸¶¤ÇÊØÍø²°¤µ¤ó¤ò±Ä¤ß¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êÅÁ¤¤¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢³¹¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤òÌþ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÅò²Ï¸¶¤Î³¹¤Ë½ý¤òÊú¤¨¤¿¸µ¥â¥Ç¥ë¡¦¿åÅç¤â¤â¤¬°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£½¼¤È¤Î¸òÎ®¤äÃÏ¸µ¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤ÇÆ¯¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢Èà½÷¤Î¿´¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¡Ä¡£
¤â¤â¤äÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈë¤á¤¿»×¤¤¤Ï¡¢¿´¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë½¼¤òÄÌ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢¨ËÜµ»ö¤Ï´ßËÜ¼·»ÒÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø±ì¤Î¸þ¤³¤¦¤ËÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë 2¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á´ßËÜ ¼·»Ò¡¿¡Ø±ì¤Î¸þ¤³¤¦¤ËÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë 2¡Ù