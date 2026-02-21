°ä»º¤ÎÃæ¤«¤éÈ¯¸«¡ª¥Õ¥§¥é¡¼¥ê342¥¢¥á¥ê¥«ºÇ½é¤Î1Âæ¡¢Ä¹¤¤Ì²¤ê¤ò·Ð¤Æ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø
1951Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Õ¥§¥é¡¼¥ê342¥¢¥á¥ê¥« ¥¯¡¼¥Ú¤Ï¡¢Àï¸å´Ö¤â¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¤ÎÍýÁÛÁü¤òÂÎ¸½¤·¤¿Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎºÇ½é¤Î1Âæ¡¢¥·¥ã¥·¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼0130 AL¤¬¡¢¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÉñÂæ¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹¤¤´Ö¡¢¸ø¤Î¾ì¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥§¥é¡¼¥ê342¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ê¼Ì¿¿4ÅÀ¡Ë
1950Ç¯¡¢ÍµÊ¡¤Ç¤¢¤Ã¤¿ËÌÊÆ»Ô¾ì¤òÌÀ³Î¤Ë¸«¿ø¤¨¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Àï¸å½é´ü¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¦¥â¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤ÎÄºÅÀ¤ò¼¨¤¹¥â¥Ç¥ë·²¤À¤Ã¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÓåÌð¤È¤Ê¤ë340¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎF1¥Þ¥·¥ó375¤È¶á±ï´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¥é¥ó¥×¥ì¥Ç¥£Àß·×¤Î4.1¥ê¥Ã¥¿¡¼V12¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Ô¥Ë¥ó¥Õ¥¡¥ê¡¼¥Ê¡¢¥ô¥£¥Ë¥ã¡¼¥ì¡¢¥È¥¥¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¤½¤·¤Æ¥®¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Ìç¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¤Ë¤è¤ë¥³¡¼¥Á¥Ó¥ë¥É¤ÎÍ¥²í¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤òÅ»¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£340¥¢¥á¥ê¥«¤Ï1952Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿Âæ¿ô¤Ï¤ï¤º¤«23Âæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î´õ¾¯À¤ÏÅö»þ¤«¤éºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ1951Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿342¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢Åö½é¤«¤é½ã¿è¤Ê¥í¡¼¥É¥´¡¼¥¤¥ó¥°GT¤È¤·¤Æ¹½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï340¤è¤êÌó9¥¤¥ó¥Á±äÄ¹¤µ¤ì¡¢Æ±¤¸4.1¥ê¥Ã¥¿¡¼V12¤ÏÌó200ÇÏÎÏ¤Ø¤È¥Ç¥Á¥å¡¼¥ó¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥ë¥·¥ó¥¯¥íµ¡¹½¤òÈ÷¤¨¤ë4Â®¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÈÄ¹µ÷Î¥½ä¹ÒÀÇ½¤¬¹â¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ´7Âæ¤Ë¶¥µ»¼ÖÎ¾ÍÑ¤Î¶ö¿ô¥·¥ê¥¢¥ë¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬½é´ü¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ÈÉÔ²ÄÊ¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£¼ÖÌ¾ËöÈø¤Î¡ÖAL¡×¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ë¥ó¥´¤ò°ÕÌ£¤·¡¢Åö»þ¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¹ñ²¦¥ì¥ª¥Ý¥ë¥É»°À¤¡¢¼Â¶È²È¥¢¥Ã¥Æ¥£¥ê¥ª¡¦¥â¥ó¥Æ¥£¡¢¥¹¥¤¥¹¤ÎÃøÌ¾¸ÜµÒ¥ª¥Ã¥È¡¼¡¦¥ô¥£¥ë¥È¤ä¥¸¥ç¥ë¥¸¥å¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥Í¥Ã¥Æ¥£¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
º£²ó½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë0130 AL¤Ï¡¢¤½¤Î342¥¢¥á¥ê¥«¤ÎºÇ½é¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¸ÄÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¡¦¥®¥¢¤¬¥Ü¥Ç¥£¤ò²ÍÁõ¤·¤¿Í£°ì¤Î1Âæ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¤¿¤á¤Ë36Âæ¤Î¤ß¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥®¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤È¸À¤¨¤ë¡£1951Ç¯3·î¤Ë¥Þ¥é¥Í¥í¤Ç¥·¥ã¥·¡¼Éôºà¤¬À½ºî¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯8·î¤Ë´°À®¤·¤¿¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥·¥ã¥·¡¼¤Ï¥È¥ê¥Î¤ØÁ÷¤é¤ì¡¢¥ï¥ó¥ª¥Õ¤Î¥¯¡¼¥Ú¥Ü¥Ç¥£¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£½¾Íè¤Î340¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ¤·Á¤È¤Ï¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢ÀáÅÙ¤¢¤ëÍî¤ÁÃå¤¤ÈÍÞÀ©¤µ¤ì¤¿Í¥²í¤µ¤òÈ÷¤¨¤ëÂ¤·Á¤Ø¤È¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ü¥Ç¥£¤Ï2¡Ü2¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î¥¯¡¼¥Ú¤Ç¡¢¥À¡¼¥¯¥Ö¥ë¡¼¤È¥·¥ë¥Ð¡¼¥°¥ì¡¼¤Î¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó»Å¾å¤²¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼¼Æâ¤âÆ±ÍÍ¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥ì¥¶¡¼¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¡¢¾åÉô¤¬¥Ö¥ë¡¼¡¢²¼Éô¤¬¥°¥ì¡¼¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤¬Ä´ÏÂ¤òÀ¸¤à¡£Ëá¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¥È¥ê¥à¥Ð¥ó¥É¤È¡¢Ã±°ì¤Î¥¤¥§¡¼¥¬¡¼À½·×´ï¤Ë²óÅ¾·×¡¢Â®ÅÙ·×¡¢µ÷Î¥·×¡¢Ç³ÎÁ·×¡¢¿å²¹·×¡¢Ìý°µ·×¤ò½¸Ìó¤·¤¿ÆÈÆÃ¤Î·×´ïÇÛÃÖ¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥®¥¢¤Î¹©·ÝÅªµ»¹ª¤òÍºÊÛ¤ËÊª¸ì¤ë¡£
´°À®¤·¤¿0130 AL¤Ï¡¢¿··¿342¥¢¥á¥ê¥«¤òÀ¤³¦¤Ë¼¨¤¹Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿¡£1951Ç¯10·î4Æü¤«¤é10Æü¤Þ¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥°¥é¥ó¡¦¥Ñ¥ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥µ¥í¥ó¡¦¥É¡¦¥í¥È¥â¥Ó¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢212¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ð¥ë¥±¥Ã¥¿¤ä212¥¤¥ó¥¿¡¼¡¦¥ô¥£¥Ë¥ã¡¼¥ì¡¦¥¯¡¼¥Ú¤ÈÊÂ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£Â³¤¤¤Æ10·î17Æü¤«¤é27Æü¤Ë¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¢¡¼¥ë¥º¥³¡¼¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè36²ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥ô¥£¥¹¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¢¥é¥´¥ó¥À¤Ê¤É¤ò°·¤¤¡¢Åö»þ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê±Ñ¹ñÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥é¥ó¥º¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ï¤Îµ¼Ô¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ü¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ï¤³¤Î¼Ö¤ò¡Ö¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤¼Ö¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥â¥¹¤ò±¿Å¾ÀÊ¤ËºÂ¤é¤»¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÈÁàºî·ÏÇÛÃÖ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£¥Ò¡¼¥ë¡õ¥È¥¥¤ËÅ¬¤·¤¿¥Ú¥À¥ëÇÛÃÖ¡¢¾®·Â¥¦¥Ã¥É¥ê¥à¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Î´¶¿¨¡£²Á³Ê¤Ï9700¥Ý¥ó¥É¤È¹â²Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ì¥ÎÏ¤òµ¿¤¦Í¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹¤¤´Ö¡¢¸ø¤Î¾ì¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥§¥é¡¼¥ê342¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ê¼Ì¿¿4ÅÀ¡Ë
1950Ç¯¡¢ÍµÊ¡¤Ç¤¢¤Ã¤¿ËÌÊÆ»Ô¾ì¤òÌÀ³Î¤Ë¸«¿ø¤¨¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Àï¸å½é´ü¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¦¥â¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤ÎÄºÅÀ¤ò¼¨¤¹¥â¥Ç¥ë·²¤À¤Ã¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÓåÌð¤È¤Ê¤ë340¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎF1¥Þ¥·¥ó375¤È¶á±ï´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¥é¥ó¥×¥ì¥Ç¥£Àß·×¤Î4.1¥ê¥Ã¥¿¡¼V12¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Ô¥Ë¥ó¥Õ¥¡¥ê¡¼¥Ê¡¢¥ô¥£¥Ë¥ã¡¼¥ì¡¢¥È¥¥¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¤½¤·¤Æ¥®¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Ìç¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¤Ë¤è¤ë¥³¡¼¥Á¥Ó¥ë¥É¤ÎÍ¥²í¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤òÅ»¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£340¥¢¥á¥ê¥«¤Ï1952Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿Âæ¿ô¤Ï¤ï¤º¤«23Âæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î´õ¾¯À¤ÏÅö»þ¤«¤éºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë0130 AL¤Ï¡¢¤½¤Î342¥¢¥á¥ê¥«¤ÎºÇ½é¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¸ÄÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¡¦¥®¥¢¤¬¥Ü¥Ç¥£¤ò²ÍÁõ¤·¤¿Í£°ì¤Î1Âæ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¤¿¤á¤Ë36Âæ¤Î¤ß¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥®¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤È¸À¤¨¤ë¡£1951Ç¯3·î¤Ë¥Þ¥é¥Í¥í¤Ç¥·¥ã¥·¡¼Éôºà¤¬À½ºî¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯8·î¤Ë´°À®¤·¤¿¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥·¥ã¥·¡¼¤Ï¥È¥ê¥Î¤ØÁ÷¤é¤ì¡¢¥ï¥ó¥ª¥Õ¤Î¥¯¡¼¥Ú¥Ü¥Ç¥£¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£½¾Íè¤Î340¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ¤·Á¤È¤Ï¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢ÀáÅÙ¤¢¤ëÍî¤ÁÃå¤¤ÈÍÞÀ©¤µ¤ì¤¿Í¥²í¤µ¤òÈ÷¤¨¤ëÂ¤·Á¤Ø¤È¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ü¥Ç¥£¤Ï2¡Ü2¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î¥¯¡¼¥Ú¤Ç¡¢¥À¡¼¥¯¥Ö¥ë¡¼¤È¥·¥ë¥Ð¡¼¥°¥ì¡¼¤Î¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó»Å¾å¤²¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼¼Æâ¤âÆ±ÍÍ¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥ì¥¶¡¼¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¡¢¾åÉô¤¬¥Ö¥ë¡¼¡¢²¼Éô¤¬¥°¥ì¡¼¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤¬Ä´ÏÂ¤òÀ¸¤à¡£Ëá¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¥È¥ê¥à¥Ð¥ó¥É¤È¡¢Ã±°ì¤Î¥¤¥§¡¼¥¬¡¼À½·×´ï¤Ë²óÅ¾·×¡¢Â®ÅÙ·×¡¢µ÷Î¥·×¡¢Ç³ÎÁ·×¡¢¿å²¹·×¡¢Ìý°µ·×¤ò½¸Ìó¤·¤¿ÆÈÆÃ¤Î·×´ïÇÛÃÖ¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥®¥¢¤Î¹©·ÝÅªµ»¹ª¤òÍºÊÛ¤ËÊª¸ì¤ë¡£
´°À®¤·¤¿0130 AL¤Ï¡¢¿··¿342¥¢¥á¥ê¥«¤òÀ¤³¦¤Ë¼¨¤¹Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿¡£1951Ç¯10·î4Æü¤«¤é10Æü¤Þ¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥°¥é¥ó¡¦¥Ñ¥ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥µ¥í¥ó¡¦¥É¡¦¥í¥È¥â¥Ó¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢212¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ð¥ë¥±¥Ã¥¿¤ä212¥¤¥ó¥¿¡¼¡¦¥ô¥£¥Ë¥ã¡¼¥ì¡¦¥¯¡¼¥Ú¤ÈÊÂ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£Â³¤¤¤Æ10·î17Æü¤«¤é27Æü¤Ë¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¢¡¼¥ë¥º¥³¡¼¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè36²ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥ô¥£¥¹¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¢¥é¥´¥ó¥À¤Ê¤É¤ò°·¤¤¡¢Åö»þ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê±Ñ¹ñÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥é¥ó¥º¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ï¤Îµ¼Ô¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ü¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ï¤³¤Î¼Ö¤ò¡Ö¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤¼Ö¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥â¥¹¤ò±¿Å¾ÀÊ¤ËºÂ¤é¤»¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÈÁàºî·ÏÇÛÃÖ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£¥Ò¡¼¥ë¡õ¥È¥¥¤ËÅ¬¤·¤¿¥Ú¥À¥ëÇÛÃÖ¡¢¾®·Â¥¦¥Ã¥É¥ê¥à¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Î´¶¿¨¡£²Á³Ê¤Ï9700¥Ý¥ó¥É¤È¹â²Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ì¥ÎÏ¤òµ¿¤¦Í¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£