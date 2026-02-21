¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÉ¾È½¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÁ´¤¯³èÌö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¥À¥á½õ¤Ã¿ÍÎóÅÁ¡×
¡¡½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÉâÄÀ¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¿·³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬ÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂÇ·âÎý½¬¤Ç²÷ÂÇ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ëý¤ÎÂ®µå¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤¾!¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÍèÆü¸å¡¢¤Þ¤À¼ÂÀï¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢ÅöÁ³Ì¤ÃÎ¿ô¤À¡£¥¥ã¥ó¥×¤ÇÉ¾È½¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÁ´Á³¥À¥á¤À¤Ã¤¿½õ¤Ã¿Í¤¿¤Á¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¡Úµ×ÊÝÅÄÎ¶Íº/¥é¥¤¥¿¡¼¡Û
Åµ·¿Åª¤Ê¥À¥á½õ¤Ã¿Í
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÄã¤Î½õ¤Ã¿Í¤Î1¿Í¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢2000Ç¯¤ËÃæÆüÆþ¤ê¤·¤¿¥Ç¥£¥ó¥´¤À¡£
¡¡Á°Ç¯¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ÇÂÇÎ¨.309¡¢21ËÜÎÝÂÇ¡¢62ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ï¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ¤ËÊì¹ñ¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤ÆFA¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡Åö»þ¡¢MLB½êÂ°Áª¼ê¤Ï¸ÞÎØ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¥£¥ó¥´¤Ï¡¢¸ÞÎØ´ü´ÖÃæ¤Î9·î11Æü¤«¤éºÇÂç¤ÇÆ±28Æü¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë¡¢ÃæÆü¤È1Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¡£Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÃæÆü¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢4ÈÖ¡¦¥´¥á¥¹¤Ë¥Ç¥£¥ó¥´¤¬²Ã¤ï¤ë¶¯ÎÏÂÇÀþ¤ÏÌ¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤Î2·î1Æü¡¢¥Ç¥£¥ó¥´¤Ï¹³ÑÂÇË¡¤Ç46µåÃæ¡¢8ËÜ¤Îºô±Û¤¨¤òÊü¤Á¡¢¡Ö¥ª¥ì¤Ï¡Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡Ë²¿ËÜÂÇ¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡£30ËÜ¤«40ËÜ¤«?¡×¤È¹ë¸ì¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸ÞÎØ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö2°Ì°Ê²¼¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡×¤ÈÁ°È¾Àï¤Ç¤Î¸Ç¤áÂÇ¤Á¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¤¤¶¥·¡¼¥º¥ó¤¬³«Ëë¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤Î2¥«¡¼¥É6»î¹ç¤Ç20ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¤È¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2·³Íî¤Á¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢½Ð¾ì¤ï¤º¤«18»î¹ç¤ÎÂÇÎ¨.180¡¢1ËÜÎÝÂÇ¤ÈÅµ·¿Åª¤Ê¥À¥á½õ¤Ã¿Í¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Íî¹çÇîËþ´ÆÆÄ¤«¤éºÇ¹âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥£¥ª¥Ë¥¹¡¦¥»¥µ¥ë¤ò»×¤¤½Ð¤¹¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡¡2009Ç¯¤Ë¥á¥¥·¥«¥ó¥ê¡¼¥°¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÈÅðÎÝ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢MVP¤Ëµ±¤¤¤¿Æâ³°Ìî¤É¤³¤Ç¤â¼é¤ì¤ë´ïÍÑ¤Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°´ü´ÖÃæ¤ËÃæÆü¤ÎÆþÃÄ¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¡¢Ç¯Êð25Ëü¥É¥ë¡ÊÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó2200Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¡£
¡¡Íâ10Ç¯2·î1Æü¡¢²Æì¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤Ë¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ÎÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥»¥µ¥ë¤Ï¡¢41¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ22ËÜ¥Ò¥Ã¥ÈÀ¤Î±Ô¤¤Åö¤¿¤ê¤òÊü¤Á¡¢Â¸ºß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
¡¡22ËÜ¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢º¸ÂÇÀÊ¤Çº¸Íã¤Ë2ËÜ¡¢Ãæ·ø¤Ë6ËÜ¡¢±¦Íã¤Ë3ËÜ¡¢±¦ÂÇÀÊ¤Çº¸Íã¤Ë5ËÜ¡¢Ãæ·ø¤Ë4ËÜ¡¢±¦Íã¤Ë2ËÜ¤È¡¢º¸±¦¤É¤Á¤é¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤â¥³¡¼¥¹¤ËµÕ¤é¤ï¤º¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯¹³Ñ¤ËÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤¿¡£
¡¡Æ±12Æü¤Ë¤Ï¡¢Íî¹ç´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¤Ïº£¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤É¤Î³°¹ñ¿Í¤è¤ê¤â¼Á¤¬¹â¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¥Ü¥¹¤ËË«¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤À¡£ºÇ¹â¤Ëµ¤Ê¬¤¤¤¤¤è!¡×¤ÈÂç´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Ïµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÃ£¤·¤¿ÂÇ¼Ô¤ÎÃæ¤ÇºÇÄãÂÇÎ¨¤Î.119¤È»´Øë¤¿¤ë·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ë¡£³«Ëë¸å¤âÂÇÎ¨.215¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢10ÂÇÅÀ¡¢2ÅðÎÝ¡¢4ÅðÎÝ»à¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢1Ç¯¤Ç¥¯¥Ó¤Ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ì¡Ê2·î12Æü¡Ë¤«¤é¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Ë¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·²á¤®¤¿¤ó¤À¡£¤Õ¤À¤óË«¤á¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¬Ë«¤á¤ë¤È¤í¤¯¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÍî¹ç´ÆÆÄ¤ò¥Ü¥ä¤«¤»¤¿¡£
¡È¥Ð¡¼¥¹¤ÎºÆÍè¡É¤¬¡Ä
¡¡1990Ç¯Âå¤Î°Å¹õ»þÂå¤Îºå¿À¤Ï¡¢¡È¿À¤Î¤ª¹ð¤²¡É¤ÇÅÅ·âµ¢¹ñ¤·¤¿¥Þ¥¤¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥§¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´üÂÔ³°¤ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿½õ¤Ã¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ì¿Í¡¢99Ç¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ö¥í¥ï¡¼¥º¤â¡¢¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ë¤ÏÆ±Ç¯¤Î¿·³°¹ñ¿Í¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á¤òÌã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2·î6ÆüÉÕ¤Î¥µ¥ó¥±¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¡¢Åö»þ¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥í¡¼¥º¤é²£ÉÍ¤ÎÍ¥ÎÉ½õ¤Ã¿Í¤ò¼¡¡¹¤Ë³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÌ¾¥¹¥«¥¦¥È¡Éµí¹þ°Ô¹À»á¹ñºÝ¶ÈÌ³Ã´Åö¤Ë¤è¤ë¿·³°¹ñ¿Í22¿Í¤ÎÉ¾²Á¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ö¥í¥ï¡¼¥º¤Ï¡Öº¸Åê¼ê¤ÎÊÑ²½µå¤ò±¦Êý¸þ¤ËÂÇ¤Ä¥Ñ¥ï¡¼¤¬Ì¥ÎÏ¡×¤È¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î±¦ÏÓ¡¢¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ó¥¯¥¹¤È¤È¤â¤ËºÇ¹â¤Î¡ÖA¡×É¾²Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥í¥ï¡¼¥º¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤âº¸±¦¤ËÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ë¹³ÑÂÇË¡¤Ç²÷ÂÇ¤òÏ¢È¯¡¢2·î21Æü¤Î¹ÈÇòÀï¤Ç¤ÏÆóÅáÎ®¤ËÄ©ÀïÃæ¤Î¿·¾±¹ä»Ö¤«¤é2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¿·4ÈÖ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¡¢¡È¥Ð¡¼¥¹¤ÎºÆÍè¡É¤È¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢³«Ëë¸å¤Ï³°³Ñµå¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¼åÅÀ¤òÏªÄè¤·¡¢ÂÇÎ¨.251¡¢10ËÜÎÝÂÇ¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡¢8·î¤Ë²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Á°½Ð¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¦¥£¥ê¡¼¤â¼ÂÆ¯1Ç¯¤Ç3¾¡3ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨3.94¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖB¡Ü¡×É¾²Á¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ú¥¿¥¸¡¼¥Ë¡¢¡ÖB¡×É¾²Á¤Î¥í¥Ã¥Æ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥Ü¡¼¥ê¥Ã¥¯¤¬ÆüËÜ¤Ç¿ôÇ¯´Ö³èÌö¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢·ë²ÌÅª¤ËÆþÃÄ»þ¤ÎÉ¾²Á¤¬µÕÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡£
17ÂÇÀÊÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ
¡¡¡Ö2005Ç¯¤Ëµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¥À¥á½õ¤Ã¿Í¤ÏÃ¯¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥¤¥º¤ò½Ð¤·¤¿¤é¡¢ÂçÂ¿¿ô¤¬³«Ëë¤«¤é¤ï¤º¤«18Æü¸å¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¥À¥ó¡¦¥ß¥»¥ê¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¼Â¤Ï¤â¤¦°ì¿Í¤Î¸½Ìò¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¡¢¥²¡¼¥Ö¡¦¥¥ã¥×¥é¡¼¤â³«Ëë¤«¤é3¥õ·îÍ¾¤ê¤ÇÁá¡¹¤È·ÀÌó²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¶¯²½¤Î¤¿¤á¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤ÈÂ¤òÇã¤ï¤ìÆþÃÄ¤·¤¿¥¥ã¥×¥é¡¼¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ç³°Ìî¤«¤éÌÜ¤Î³Ð¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÁ÷µå¤òÈäÏª¤·¡¢3·î2Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤â¡¢ÍèÆü½éÂÇÀÊ¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÀèÀ©3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡Êá¼ê¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÊáµå¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤À¤«¤éµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¹â¤á¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Æ¬Ç¾Åª¤ÊÂÇ·â¤Ë¡¢ËÙÆâ¹±É×´ÆÆÄ¤â¡Ö¥Ü¡¼¥ë¡Êµå¡Ë¤À¤í¤¦¡£ÎÏ¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤ÈÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï³«Ëë¤«¤é17ÂÇÀÊÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤ÈÆüËÜ¤ÎÅê¼ê¤òÂÇ¤Á¤¢¤°¤Í¡¢Âç¤¤ÊÁ÷µå¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥¢¥À¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼ºÅÀ¤òµö¤¹¤Ê¤É¡¢¹¶¼é¤È¤â¤Ë¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸å¡¢¹øÄË¤âÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¡¢ÂÇÎ¨.153¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢6ÂÇÅÀ¤ÈÉÔËÜ°Õ¤ÊÀ®ÀÓ¤Î¤Þ¤Þ¡¢7·î¤Ë¼ä¤·¤¯ÂàÃÄ¤·µ¢¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¢¹ñ¸å¡¢2010Ç¯¤Þ¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢MLB¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä´ÆÆÄ»þÂå¤Î21Ç¯¤Ë¥Á¡¼¥à»Ë¾åºÇÂ¿¤Î107¾¡¤òµÏ¿¤·¤Æ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ×ÊÝÅÄÎ¶Íº¡Ê¤¯¤Ü¤¿¡¦¤¿¤Ä¤ª¡Ë
1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Ãæ±ûÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÃÏÊý»æ¤Îµ¼Ô¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£¥×¥í¥¢¥ÞÌä¤ï¤ºÌîµå¤òÃæ¿´¤Ë¼¹É®³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤á¤ÎºÙ¤«¤¤¥Ç¡¼¥¿¤È»Ë¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¹Í»¡¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·Ãøºî¤Ï¡Ø»àÆ®¡ª·ãÆÍ¡ªÅìÅÔÂç³ØÌîµå¡Ù¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¼Ò¡Ë¡£
