ÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡Ö¥Ð¥ì¥¨¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡×¤Ê¤¼¿Íµ¤¡©¡ÚTHE TIME,¡Û
¥Ð¥ì¥¨¥·¥å¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤É¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ß¤¿¤¤¤ËÍú¤¤ä¤¹¤¤¡Ö¥Ð¥ì¥¨¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡×¤¬¡¢¼ã¤¤½÷À¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥ï¥±¤È¤Ï¡©
¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õµ¡Ç½À¡ý¤ÇÃíÌÜUP
¹Ã¤ÎÉôÊ¬¤ÏÀõ¤á¤Ç¡¢¥ê¥Ü¥ó¤ä¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¥Ð¥ì¥¨¥·¥å¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥½¡¼¥ë¡£
¡Ö¥Ð¥ì¥¨¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡×¤È¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥¨¥·¥å¡¼¥º¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ä¤Ä¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î²÷Å¬¤µ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿·¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¯¤·¤å¤Ã¤È´¶¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ°ìÌÜ¹û¤ì¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¡Ö·¤¤À¤±¤Ç´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·¤¤À¤±¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡¢Ë¨¤¨¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¡Ø¥¸¡¼¥æ¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¹Ã¤ÎÉôÊ¬¤Ë¥´¥à¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤ä¡¢·¤É³¡Ü¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¥¿¥¤¥×¤Î°ã¤¦3¼ïÎà¤òÈÎÇä¡£¡Ê³Æ2990±ß¡Ë
PR¥Á¡¼¥à¡¦°ËÆ£Í³²Â»Ò¤µ¤ó¡§
¡Ö2025Ç¯¤Î½©º¢¤«¤é¿Íµ¤¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Ï¥®¥ã¥¶¡¼¥Ð¥ì¡¼¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬Á´¤Æ¤Î¥·¥å¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¿Íµ¤¡×
·¤É³¥¿¥¤¥×¤Ç¥·¥å¡¼¥º¤ÎÁ°ÉôÊ¬¤Ï¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¡£¤Ï¤¸ý¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤Ë¤¯¤·¤å¤Ã¤È¥®¥ã¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
THE TIME,¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡·¯Åç¸÷µ±Éô°÷¡§
¡Ö¤¹¤´¤¯Íú¤¤ä¤¹¤¤¡£¥®¥ã¥¶¡¼¤¬¥´¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÃåÃ¦¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤êÂ¤Î·Á¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥Û¡¼¥ë¥É´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤éÂ³¡¹ÅÐ¾ì
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¥×¡¼¥Þ¤Ç¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥¦¥£¥á¥ó¥º ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¥ã¥Ã¥È ¥Ð¥ì¥¨ SD ¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡×¡Ê1Ëü2100±ß¡Ë
Âç¤¤¯³«¤¤¤¿¹Ã¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥´¥à¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬4ËÜ¡£¤Ä¤ÞÀè¤Ë¤Ï¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤â»É繡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥×¡¼¥Þ¡ÙÅ¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¾®»³Æâ¤µ¤ó¡§
¡Ö¡ã¥Ð¥ì¥¨¥³¥¢¡ä¤È¡¢¥×¡¼¥Þ¤Ç¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ãSPEED CAT¡ä¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¡£´°Çä¡¦ºÆÆþ²Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·Èó¾ï¤Ë¹¥Ä´¤Ê¿ä°Ü¡×
¹õ¤ä¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤É¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥«¥é¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÌÜ¤ò¤Ò¤¤Þ¤¹¡£
·¯ÅçÉô°÷¡§
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡£¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ÇÁ´Éô¤¬¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤À¤È¥¬¥Ä¥ó¤È¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬½Ð¤ë¤±¤É¡¢Â¤Î¹Ã¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¥Ð¥ì¥¨¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤â¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¤éÍú¤¤ä¤¹¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¤È¿Íµ¤¤Ç¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î»°ËÜ¥é¥¤¥óÆþ¤ê¤Î¤â¤Î¤ä¡¢¥¥Ã¥º¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡È¿Æ»Ò¤Ç¥Ð¥ì¥¨¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥³¡¼¥Ç¡É¤âOK¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥Ê¥¤¥¤äFILA¡¢¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬¡¼¡¢CONVERSE¤Ê¤É¤«¤é¤â¥Ð¥ì¥¨¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¥¯¥í¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤Ï¥Ð¥ì¥¨¥·¥å¡¼¥º¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØABC-MART¡ÙÈÎÇäÂ¥¿ÊÉô¡¦¿¹ÅÄ¿¿ÇÈ¤µ¤ó¡§
¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ð¥ì¥¨¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤µ¤¬MIX¤µ¤ì¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¼ê¤Ë¼è¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
Íú¤¯¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤Ë¡È¥Ð¥ì¥¨¥³¥¢¡É
¥Ð¥ì¥¨¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ZÀ¤Âå¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤Ï¡¼
¡ØSHIBUYA 109 lab. ¡Ù½êÄ¹¡¦Ä¹ÅÄËã°á¤µ¤ó¡§
¡Ö¥Ð¥ì¥¨¥³¥¢¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¥ì¡¼¥¹¤Î·¤²¼Íú¤¤¤ÆÁ´ÂÎÅª¤Ë¥¬¡¼¥ê¡¼¤ÇÅý°ì¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¤¿¤Á¤À¤±¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï°ìÉô¤À¤±¤½¤ÎÍ×ÁÇ¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¡×
¤¬¤Ã¤Ä¤ê¥Ð¥ì¥¨¥³¥¢¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¡¢¼ê·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉáÃÊ¤Ï¸ÅÃå¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È·Ï¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê·¤¤Ïµ¤·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¡ÖÍú¤¯¤À¤±¤Ç¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë
·¤²¼¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤à
¡È¹Ã¤ÎÉôÊ¬¤¬Àõ¤á¡É¤È¤¤¤¦¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤â¿Íµ¤¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡È·¤²¼¤¬¸«¤¨¤ë¡É¤«¤é¡¢¹¥¤¤Ê·¤²¼¤òÍú¤¤¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¡Ö¡È·¤²¼¤â¥»¥Ã¥È¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤Î¤¬¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤È°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È²Ä°¦¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¡ØSHIBUYA 109 lab. ¡Ù½êÄ¹¡¦Ä¹ÅÄËã°á¤µ¤ó¡§
¡Ö·¤²¼¤Ç¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æº¹¤·¿§¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤«¡¢¡È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¾ì½ê¡É¤È¤·¤Æ¤â¥Ð¥ì¥¨¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¼Â¤Ï¡ÖÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤¡×µ¡Ç½À¤â¡ý
¿Íµ¤¤Î°ìÊý¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï·¤ËÜÍè¤Îµ¡Ç½¡£°ì¸«Êâ¤¤Å¤é¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Íú¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö°Õ³°¤ÈÍú¤¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö·ë¹½Êâ¤¤¤Æ¤âÈè¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¡£
°ìÂÎ¥Ê¥¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©Â¤È·¤¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤Ï¡¼
¥·¥å¡¼¥Õ¥£¥Ã¥¿¡¼¡¦º´Æ£Ì÷ÀÄ¤µ¤ó¡§
¡ÖÂ¤Î¹Ã¤Î°ìÈÖ½Ð¤Ã¤Ñ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥Ù¥ë¥È¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¤ÈÃ¦¤²¤Ê¤¤¡£²¡¤µ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÃ¦¤²¤ë¤«¤éÃæ¤Ç¤Õ¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈè¤ì¤ë¡£²òË¶³ØÅª¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¥Ù¥ë¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤«¤È¤¬¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯µ¡Ç½À¤âÈ÷¤ï¤Ã¤¿¥Ð¥ì¥¨¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬¿·¤¿¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊTHE TIME,2026Ç¯2·î20ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë