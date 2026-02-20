この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「日本が合わないなら帰ればいい」在住フランス人が苦言 文句ばかりの外国人に「母国の常識を押し付けるな」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

日本在住のフランス人YouTuber・フロリアン氏が、自身のチャンネルで「外国人の僕が気づいた【常識のズレ】」と題した動画を公開。来日10年以上を経てたどり着いた日本での処世術や、日本のルールを尊重しない一部の外国人に対する厳しい見解を語った。



動画でフロリアン氏は、来日当初に直面した文化の違いについて回顧。屋内で靴を脱ぐことや、電車内で静かにすること、整列乗車といった目に見えるルールは「分かりやすい当たり前」としてすぐに適応できたと話す。しかし、日本での生活が長くなるにつれ、より内面的な「常識」の違いに気づくようになったという。



フランスでは「自分ファースト」で行動し、理不尽なことがあれば戦うのが一般的だったが、日本では「空気を読む」「和を保つ」ことが重要だと学んだと語る。かつては自分の正当性を主張して戦うこともあったが、現在では「タイミングや言葉を選んで伝える」ことで調和を図るようになり、それが日本社会でうまくやっていくための鍵だと述べた。



また、日本人が外国人に期待しているのは「日本人になること」ではなく、「日本のルールやマナーを理解しようと最善を尽くす姿勢」だと指摘。自身も22歳の時に「自分は何も知らない」という事実に気づき、自分の価値観を絶対視せず、謙虚に学ぶ姿勢を持つようになったと明かした。



一方で、日本語が流暢でありながら日本の文句ばかり言い、母国の常識を押し通そうとする外国人に対しては苦言を呈した。京都府宇治市で粗大ゴミの持ち込みが無料化された際、外国人がゴミを持ち去るトラブルが発生した事例を挙げ、「このレベルなら日本にいないほうがいい」と断罪。「自分の国の常識のままで住みたいなら、その国に住むべきだ」と厳しく指摘した。



最後には、どこの国に住むにせよ、その土地のルールやマナーを気にかけ、勉強し、合わせようとする努力が必要だと強調。「郷に入っては郷に従え」の精神で、住む国の文化を尊重すべきだと訴えた。