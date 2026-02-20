【ニューヨーク】寒色系インテリアが素敵！ スタイリッシュでラグジュアリーなワンルーム

ニューヨークから約16km、ニュージャージー州にあるスタイリッシュで豪華な一室。無料の駐車スペースとオープンキッチンがあり、ペットも一緒に宿泊できます。近くには、「メットライフ・スタジアム」、ショッピングモールの「アメリカンドリーム」、「スポーツ・イラストレイテッドスタジアム」、ニューアーク・リバティー国際空港があります。

ライター’s MEMO

クイーンサイズベッドとソファ、布団1枚があり、最大3名で宿泊可能。清潔感のある室内はクールカラーでまとめられ、バスルームには浴槽もあります。ホストの親切で迅速な対応を評価するレビューも多数。



■宿データ

住所アメリカ合衆国ニュージャージー州カーニーアクセス「メットライフ・スタジアム」近く（施設に要確認）部屋アパート（ワンルーム）定員3名キッチン〇洗濯機〇喫煙の有無禁煙料金2万5681円（2026年6月の平日 1室3名利用時の1泊1名分）in／out15時〜／〜11時駐車場〇

【ニューヨーク】ニューヨークにバスでアクセスできる！ 改装済みのワンベッドルーム

ニューヨーク市に近いニュージャージーの住宅街。数ブロックの距離に、ニューヨーク市やニュージャージーのほかの地域へアクセスできるバス停があり、主要なショッピングスポットや公共交通機関に近くて便利。改装済みのオープンスタイルのキッチン、家具付きの寝室、バスルーム、専用の裏庭があります。

ライター’s MEMO

机の配置が壁を向いているため周りからの視線が気にならないのもうれしい！机は本やノートを広げても気にならないくらいの大きさで、考え事をしたい人だけでなく何か作業をしたい人にもちょうど良いサイズ感でした。



■宿データ

住所アメリカ合衆国ニュージャージー州ノース・バーゲンアクセス「メットライフ・スタジアム」近く（施設に要確認）部屋アパート定員2名キッチン〇洗濯機×喫煙の有無禁煙料金1万8490円（2026年6月の平日 1室2名利用時の1泊1名分）in／out14時〜／〜10時駐車場〇（私道の駐車場を追加料金で利用可能、施設に要確認）

【ニューヨーク】好立地＆落ち着いたインテリアの一軒家を貸切に

快適な設備を整えた一軒家で、移動に便利な立地が魅力。車でのアクセスは、ニューヨーク市まで25〜40分、「メットライフ・スタジアム」まで約15分、ショッピングモールの「アメリカンドリーム」まで約15分、ニューアーク・リバティー国際空港まで35分、「ヤンキースタジアム」まで約30分です。

ライター’s MEMO

到着後、鍵を受け取り（深夜の到着の場合は郵便受けで鍵を受け取り）、2階へ。2階にはリビング、ベッドルームのほか、必要なものが揃ったキッチン、浴槽付きのバスルームがあります。3階は洗濯機＆乾燥機を置いたランドリースペースで、必要に応じてインフレータブルマットレスが置けるスペースも。



■宿データ

住所アメリカ合衆国ニュージャージー州ハッケンサックアクセス「メットライフ・スタジアム」から車で約15分部屋一軒家定員4名キッチン〇洗濯機〇喫煙の有無禁煙料金1万4004円（2026年6月の平日 1室4名利用時の1泊1名分）in／out15時〜24時／〜12時駐車場〇

【カリフォルニア州】開放的なパティオ付き！ ロサンゼルスのシックなバンガロー

ロサンゼルス国際空港（LAX）から約9.6km、ハリウッドから14.4km。プライバシーが確保された静かなバンガローで、手入れの行き届いた中庭に囲まれた丘の上にあります。モダンなデザイン、オープンフロアの間取り、滞在に必要なアメニティも備わり、静かにくつろげます。

ライター’s MEMO

クイーンサイズベッドを備えたワンルームで、窓の外には緑豊かなパティオがあり、開放的。フルキッチンはありませんが、冷蔵庫や電子レンジ、コーヒーメーカーがあり、パティオでは焚火やBBQも楽しめます。



■宿データ

住所アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスアクセス「SoFiスタジアム」から車で約9分部屋ゲストスイート（ワンルーム）定員2名キッチン×（ミニ冷蔵庫、電子レンジはあり）洗濯機×喫煙の有無禁煙料金2万7734円（2026年6月の平日 1室2名利用時の1泊1名分）in／out15時〜24時／〜11時駐車場〇

【カリフォルニア州】「SoFiスタジアム」まですぐ！ プール＆パティオ付き離れ

ロサンゼルス国際空港（LAX）から車で約10分。「SoFiスタジアム」、「The Kia Forum（LAフォーラム）」が徒歩すぐの場所にあり、「インテュイット・ドーム」も約2.2kmの場所です。広々としたワンルームで、クイーンベッド、心地よいリネン、50インチ薄型スマートテレビ、コーヒーメーカー、ワッフル素材のバスローブも用意しています。

ライター’s MEMO

パティオやプール付き離れを貸切で利用できます。明るく、おしゃれなインテリアで彩られたワンルームには、クイーンベッドと簡易キッチン、ダイニングテーブル、ソファ、テレビなどを使いやすく配置。パティオで夏の夜を過ごしても。



■宿データ

住所アメリカ合衆国カリフォルニア州イングルウッドアクセス「SoFiスタジアム」近く（施設に要確認）部屋離れ（ワンルーム）定員2名キッチン×（簡易キッチンはあり）洗濯機×喫煙の有無禁煙料金5万2571円（2026年6月の平日 1室2名利用時の1泊1名分）in／out16時〜19時／〜11時駐車場〇

