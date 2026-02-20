2月17日に放送された『踊る!さんま御殿!!』（日本テレビ系）。ゲストとして出演したSixTONES・ジェシー（29）に対して明石家さんま（70）が投げかけた一言がファンを騒然とさせている。

この日の番組のテーマは“一流ミュージシャンの私生活”。番組中盤、さんまはジェシーに次のように投げかけたのだ。

「ジェシーなんかこれから結婚やろうけども」

そして、「何人ぐらい子供産んで、将来職業何やってほしいとか」とも続けていた。

‘24年7月に女優・綾瀬はるか（40）との交際を「女性セブン」にスクープされたジェシー。ジェシーの故郷・ラスベガスにともに旅行したとも報じられ、“結婚目前”とも言われている。ファンにとって、アイドルの恋愛や結婚は“タブー”であるだけに、さんまの発言に、SNS上では悲鳴があがっていて……。

《たまたま昨日見てたんだけどさ、さんまさん大御所MCならアイドルに結婚話振るなよって思った（笑）周りにたくさん人いるのに何で女性ファン多いアイドル業のジェシーにその話振ったんだよ》

《さんまさん、まだ、結婚の話し振らんでくれ（TT）》

《ジェシーが結婚？？？？？なんのことでしょうか？？？？？？？？》

スポーツ紙記者は言う。

「芸能界の交友関係が広いさんまさんだけに、 “2人の交際について何かを知った上で発言している”と捉えた視聴者もいたようで、《ジェシーてやっぱりもうすぐ結婚するんだ》という声も。

ですが、さんまさんは“将来子どもとやりたい事”というトークテーマに合わせて言っただけのもので、他のミュージシャンが子どもとのエピソードを語るなかでジェシーさんにこう投げかけるのは全く不自然ではありません。ジェシーさんも『ハモったりしたいですよね。バンド組んだりとか』とうまく返していました」

ただ、ここまでファンが反応するのには過去のさんまの発言も関係しているようだ。

「ジェシーさんと綾瀬さんの交際報道が出た後の’24年10月、さんまさんはパーソナリティを務めるラジオ番組『MBSヤングタウン土曜日』（MBSラジオ）で、ジェシーさんから食事に誘われていることを明かしました。しかしスケジュールが合わず実現していないとした上で、『ジェシーは恋敵なんで、行かんとこ思ってる。うまそうにご飯、食べとったら腹立つやろ』とも語ったのです。

さんまさんは、綾瀬さんのファンであることを公言しているので、“恋敵”というのもあくまでネタとして言ってるのでしょう。ですが、“触れる必要がない”としてファンからは批判が殺到してしまう事態に。今回の発言も、ジェシーさんと綾瀬さんの関係をさんまさんは把握していると思われるだけに、余計にファンもざわついたのではないでしょうか」（前出・スポーツ紙記者）