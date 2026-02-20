「ドラクエ」ドット絵モンスターのカプセルトイが登場 スライム、ドラキー、ゴールドマンなど全39種 「ちいメダ」5枚でりゅうおうと交換も
スクウェア・エニックスのグッズ公式Xが20日、今月27日より販売されるカプセルトイ商品を紹介した。
【画像】スライム、ドラキー、ゴールドマンなど全39種のドット絵モンスターが登場
今回紹介された『ドラゴンクエスト めじるしチャーム ドットモンスター Vol.1』は、昨年10月から今年1月にかけて開催された『ドラゴンクエスト1＆2』コラボカフェで先行販売された商品で、ラインナップは全39種。また、時々入っている「ちいさなメダル」を5つ集めて郵送すると、「りゅうおう」（ドラゴン形態）の特大めじるしチャームと交換できる。
SNSでは「リアルでちいさなメダル集めするの熱い!!」「ふおおおおおお！待ってましたぁぁぁ〜〜」「ドット絵は需要ありすぎる！」「ファミコン版特有の左右反転しているモンスターもきちんと再現されている」「りゅうおうと交換せずにリアルメダル王になる人いそう（笑）」「欲しいのありすぎるーー！」「種類が多すぎる（褒め言葉）」「かわいいいい」などの声が上がっている。
登場する全39種のモンスターは以下の通り。
・ドラゴン
・ドラキー
・スライム
・ゴースト
・ゴールドマン
・スライムベス
・まほうつかい
・メイジドラキー
・おおさそり
・メーダ
・メトロゴースト
・ドロル
・ドラキーマ
・がいこつ
・まどうし
・てつのさそり
・リカント
・しりょう
・リカントマムル
・キメラ
・ヘルゴースト
・メーダロード
・ドロルメイジ
・しりょうのきし
・しのさそり
・よろいのきし
・かげのきし
・メイジキメラ
・キラーリカント
・スターキメラ
・メタルスライム
・だいまどう
・ゴーレム
・あくまのきし
・キースドラゴン
・ストーンマン
・しにがみのきし
・ダースドラゴン
・りゅうおう（人型）
