「ドラクエ」ドット絵モンスターのカプセルトイが登場 スライム、ドラキー、ゴールドマンなど全39種 「ちいメダ」5枚でりゅうおうと交換も

「ドラクエ」ドット絵モンスターのカプセルトイが登場 スライム、ドラキー、ゴールドマンなど全39種 「ちいメダ」5枚でりゅうおうと交換も