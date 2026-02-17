株式会社ゲオストアは2月16日、全国のゲオショップ97店舗にて「レトロゲーム」の販売を順次開始すると発表しました。2025年12月より先行して行われていた「買取」によって集まった懐かしのタイトルたちが、いよいよ店頭に並びます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■一度は終了した「レトロゲーム」、5年越しの本格復活ゲオといえば、かつてはレトロゲーム取り扱い店舗のひとつとして親しまれていましたが