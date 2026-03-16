「左：ワイ撮影右：息子撮影」【写真】迫力のある息子さんの写真こんなポストをされたのはsho(歯科医師)（@sho_el）さん。投稿には、大きな剣のモニュメントを撮影した2枚の写真が並びます。左はお父さん、右は義務教育真っ只中の息子さんが撮影したもの。同じ被写体でありながら、構図や空の入れ方、距離感の違いによってまったく異なる印象を与える仕上がりとなっており、多くの反響を呼びました。「息子さん天才すぎる」「構図