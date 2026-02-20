安藤サクラ、人気韓国女優2人との写真が話題 夫・柄本佑らも登場“メモリアル動画”に「豪華すぎる」「映画みたい」の声
【モデルプレス＝2026/02/20】女優の安藤サクラが2月17日、自身のInstagramを更新。誕生日を記念したメモリアル動画を公開し話題を呼んでいる。
◆安藤サクラ、メモリアル動画を公開
18日に誕生日を迎えた安藤は「39th - 40th」「わすれがたい39歳、ありがとう。みんなだいすき」とつづり、1年間の思い出を集めた動画を公開した。
安藤のラフなプライベートや表現者としての一面が収められた動画のなかには、夫で俳優の柄本佑、義父で俳優の柄本明の写真や、父で俳優の奥田瑛二、母でエッセイストの安藤和津、姉で映画監督の安藤桃子氏とプリクラ撮影をする様子も。さらに、女優の草笛光子や満島ひかり、俳優の仲野太賀、Netflixシリーズ「匿名の恋人たち」（2025年）に出演していた韓国女優のハン・ヒョジュや、ドラマ「トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜」（2016年）などで知られるキム・ゴウンとの写真も登場した。
◆安藤サクラの投稿に反響
動画で充実した1年を振り返った安藤。この投稿にファンからは祝福の声が寄せられたほか「いつも笑顔で素敵」「豪華すぎる」「ハン・ヒョジュとキム・ゴウン？とんでもない3ショットあった」「思わず二度見した」「映画みたいな動画だった」「自然体なサクラちゃんが大好き」「仲良し家族の雰囲気が伝わる」「ずっと憧れです」などの声も寄せられている。（modelpress編集部）
