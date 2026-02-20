この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

工場転職のプロであるケンシロウ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【工場転職】 日本一のトヨタグループ トヨタ車体なのに なぜ辞める？ 実は「キツさ」じゃない理由TOP3」と題した動画を公開。トヨタ車体の元正社員という経歴を持つ同氏が、世間のイメージとは異なる「リアルな退職理由」についてランキング形式で解説した。

ケンシロウ氏は冒頭、トヨタ車体の仕事は大型高級車を主に製造するため「ぶっちゃけます、キツイです」と断言。しかし、多くの人が辞めていく本当の理由は、単なる仕事の厳しさだけではないと問題提起する。

第3位は「前向きな人ほど辞める」という意外な理由だ。同氏自身の経験として、入社1年目にQCサークル活動などで成果を上げ「S評価」を得たにもかかわらず、サービス残業が多く給料は同期に負けていたという。「頑張ったらダメだと思った」と当時の心境を吐露し、努力が給与に直結しにくい評価制度が、向上心の高い社員の意欲を削いでしまう構造を指摘した。

第2位には「体に異変が起きてしまう」ことを挙げた。無理な姿勢での作業や重筋作業が原因で、ヘルニアやバネ指、腱鞘炎などを発症するケースは少なくないという。体の不調によって、仕事を続けたくても続けられなくなる現実を説明した。

そして、最も大きな退職理由である第1位は「人間関係」であるとした。現場は高卒で入社した体育会系の社員が多く、「バチバチの上下関係」が存在するという。ケンシロウ氏自身も胸ぐらを掴まれた経験を明かし、「たまに暴言が聞こえてきます」と職場内の厳しい実態を語った。近年はコンプライアンスが強化され、上司が異動させられる時代になったとしつつも、人間関係の悩みは依然として離職の大きな要因となっている。

最後にケンシロウ氏は、工場で働く上で「人間関係が1番重要」と改めて強調。仕事のキツさ以上に、職場環境が長く働き続けるための鍵を握るとし、転職を考える際は仕事内容だけでなく、こうした内部のリアルな情報も踏まえて判断する重要性を訴え、動画を締めくくった。

