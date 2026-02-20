工場転職のプロが明かすトヨタ車体の実態「前向きな人ほど辞める」評価制度の知られざる闇
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
工場転職のプロであるケンシロウ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【工場転職】 日本一のトヨタグループ トヨタ車体なのに なぜ辞める？ 実は「キツさ」じゃない理由TOP3」と題した動画を公開。トヨタ車体の元正社員という経歴を持つ同氏が、世間のイメージとは異なる「リアルな退職理由」についてランキング形式で解説した。
ケンシロウ氏は冒頭、トヨタ車体の仕事は大型高級車を主に製造するため「ぶっちゃけます、キツイです」と断言。しかし、多くの人が辞めていく本当の理由は、単なる仕事の厳しさだけではないと問題提起する。
第3位は「前向きな人ほど辞める」という意外な理由だ。同氏自身の経験として、入社1年目にQCサークル活動などで成果を上げ「S評価」を得たにもかかわらず、サービス残業が多く給料は同期に負けていたという。「頑張ったらダメだと思った」と当時の心境を吐露し、努力が給与に直結しにくい評価制度が、向上心の高い社員の意欲を削いでしまう構造を指摘した。
第2位には「体に異変が起きてしまう」ことを挙げた。無理な姿勢での作業や重筋作業が原因で、ヘルニアやバネ指、腱鞘炎などを発症するケースは少なくないという。体の不調によって、仕事を続けたくても続けられなくなる現実を説明した。
そして、最も大きな退職理由である第1位は「人間関係」であるとした。現場は高卒で入社した体育会系の社員が多く、「バチバチの上下関係」が存在するという。ケンシロウ氏自身も胸ぐらを掴まれた経験を明かし、「たまに暴言が聞こえてきます」と職場内の厳しい実態を語った。近年はコンプライアンスが強化され、上司が異動させられる時代になったとしつつも、人間関係の悩みは依然として離職の大きな要因となっている。
最後にケンシロウ氏は、工場で働く上で「人間関係が1番重要」と改めて強調。仕事のキツさ以上に、職場環境が長く働き続けるための鍵を握るとし、転職を考える際は仕事内容だけでなく、こうした内部のリアルな情報も踏まえて判断する重要性を訴え、動画を締めくくった。
ケンシロウ氏は冒頭、トヨタ車体の仕事は大型高級車を主に製造するため「ぶっちゃけます、キツイです」と断言。しかし、多くの人が辞めていく本当の理由は、単なる仕事の厳しさだけではないと問題提起する。
第3位は「前向きな人ほど辞める」という意外な理由だ。同氏自身の経験として、入社1年目にQCサークル活動などで成果を上げ「S評価」を得たにもかかわらず、サービス残業が多く給料は同期に負けていたという。「頑張ったらダメだと思った」と当時の心境を吐露し、努力が給与に直結しにくい評価制度が、向上心の高い社員の意欲を削いでしまう構造を指摘した。
第2位には「体に異変が起きてしまう」ことを挙げた。無理な姿勢での作業や重筋作業が原因で、ヘルニアやバネ指、腱鞘炎などを発症するケースは少なくないという。体の不調によって、仕事を続けたくても続けられなくなる現実を説明した。
そして、最も大きな退職理由である第1位は「人間関係」であるとした。現場は高卒で入社した体育会系の社員が多く、「バチバチの上下関係」が存在するという。ケンシロウ氏自身も胸ぐらを掴まれた経験を明かし、「たまに暴言が聞こえてきます」と職場内の厳しい実態を語った。近年はコンプライアンスが強化され、上司が異動させられる時代になったとしつつも、人間関係の悩みは依然として離職の大きな要因となっている。
最後にケンシロウ氏は、工場で働く上で「人間関係が1番重要」と改めて強調。仕事のキツさ以上に、職場環境が長く働き続けるための鍵を握るとし、転職を考える際は仕事内容だけでなく、こうした内部のリアルな情報も踏まえて判断する重要性を訴え、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
工場転職のプロが解説、ホワイト企業「デンソー」でミスマッチが起きる意外な落とし穴
「夜勤はマジで地獄を見る」は本当か？元トヨタ社員が明かす、工場勤務の過酷な現実TOP10
「アイシン期間工はもう終わった」工場転職のプロが明かす“応募しても落ちる”現実と次なる一手
チャンネル情報
「即日転職をしたい...」「入寮して節約したい!!」というご希望の方から「工場勤務ってどんな感じ?」という方までが、工場の転職についてさらに知識を深められるチャンネルを目指しています。僕自身も工場出身ということもあり、現場のリアルをしっかり理解した上で発信をし、少しでも人生がプラスになるように心がけています！